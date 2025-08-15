15 de agosto

Día Mundial de la Relajación, una pausa necesaria en la vorágine cotidiana

Relajarse no es un acto de pereza, sino de autocuidado indispensable para alcanzar una vida plena y saludable. Se trata de aprender a encontrar el equilibrio, de entender que el bienestar no es un destino, sino un camino que se construye día a día. Técnicas como la respiración consciente y el mindfulness se presentan como herramientas poderosas para combatir el estrés y promover el bienestar diario.