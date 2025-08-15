#HOY:

Beneficios de la maca peruana: el energizante natural

Con alto contenido de vitamina C, zinc, calcio y potasio, la maca se posiciona como un energizante nutritivo con beneficios posibles en la resistencia física, el humor y el rendimiento sexual. Aquí te contamos cómo aprovecharla correctamente.

Ayuda a mitigar el estrés físico y mental
La maca (Lepidium meyenii), raíz andina considerada un superalimento, destaca por su riqueza en nutrientes esenciales: vitamina C, zinc, calcio, potasio y proteínas vegetales, todos clave para el metabolismo y la producción de energía

Es ampliamente valorada como adaptógeno, es decir, ayuda a mitigar el estrés físico y mental mientras promueve un aumento sostenido de energía y resistencia

Además, su aporte de glucógeno —fuente vital de energía para los músculos— favorece una recuperación muscular más rápida, lo que la convierte en aliada habitual de deportistas y personas activas

Sus componentes antioxidantes también contribuyen a neutralizar los radicales libres, asociados al envejecimiento, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer

Promueve un aumento sostenido de energía y resistenciaPromueve un aumento sostenido de energía y resistencia

¿Cómo aprovecharla? Consumo y beneficios adicionales

Se le atribuyen propiedades que podrían aumentar el deseo sexual y mejorar la fertilidad, ganándose el apodo popular de “viagra peruana”

También se utiliza para atenuar síntomas de la menopausia, aunque la evidencia sigue siendo limitada y aún en estudio

Momentos recomendados y dosis seguras

Para quienes entrenan regularmente, lo ideal es consumir maca antes del ejercicio para obtener energía, o después para favorecer la recuperación

Según Medline Plus, las dosis más comunes varían entre 1,5 y 3,5 gramos diarios, durante un período de entre 6 y 16 semanas, sin superar estas cantidades

El consumo de maca no suele presentar efectos adversosEl consumo de maca no suele presentar efectos adversos

Precauciones y contraindicaciones

El consumo de maca no suele presentar efectos adversos cuando se ingiere como alimento. Sin embargo, podría tener efectos secundarios como insomnio si se consume por la noche, o elevar la presión arterial en personas con hipertensión

Se desaconseja su uso en mujeres embarazadas o en período de lactancia. También podría ser riesgosa en contextos sensibles a hormonas, como ciertos tipos de cáncer (de mama, útero u ovario), endometriosis o fibromas, debido a su posible acción estrogénica

