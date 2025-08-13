#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Salud digestiva

Divertículos: la condición intestinal que aumenta con la edad

Con el paso del tiempo, pequeñas bolsas en el colon —los divertículos— aparecen en casi todos, pero solo unos pocos presentan complicaciones.

El peligro aparece cuando estos divertículos se inflaman o sangran
 13:12
Por: 

Conforme envejecemos, es casi inevitable que en nuestro colon aparezcan pequeñas protuberancias conocidas como divertículos. Esta condición, denominada diverticulosis, no representa una enfermedad por sí sola: la mayoría de las personas no experimenta sintomatología ni alteraciones graves.

Estas formaciones surgen en zonas donde la pared del intestino es más débil y el proceso natural del envejecimiento las favorece. La diverticulosis, en sí, suele ser asintomática; solo se diagnóstica de forma incidental o ante la presencia de molestias digestivas

El peligro aparece cuando estos divertículos se inflaman o sangran. En esos casos, hablamos de enfermedad diverticular. La forma más aguda es la diverticulitis, que puede provocar dolor abdominal intenso, fiebre y, en ocasiones, complicaciones severas como perforaciones o abscesos.

El tratamiento de la diverticulitis aguda varía según la gravedad.El tratamiento de la diverticulitis aguda varía según la gravedad.

Por otro lado, las hemorragias diverticulares pueden presentarse con sangrado significativo, aunque muchas veces cesan espontáneamente. Algunas personas cursan una variante llamada enfermedad diverticular sintomática, con molestias digestivas inespecíficas sin evidencia clara de inflamación o sangrado

La detección de divertículos no está incluida en ningún programa de cribado preventivo —como ocurre con el cáncer de colon—. La recomendación médica es investigar solo si hay síntomas o molestia persistente.

Factores de riesgo y predisposición

El estilo de vida occidental ha influido en el aumento de casos, incluso entre personas jóvenes. Dietas bajas en fibra, el sedentarismo y la obesidad han sido señalados como factores que impulsan la formación de divertículos

A su vez, la genética juega un papel fundamental: casi el 50 % del riesgo de desarrollar enfermedad diverticular puede deberse a predisposición heredada, y ya se han identificado genes relacionados con su aparición

La mayoría de las personas no experimenta sintomatología ni alteraciones graves.La mayoría de las personas no experimenta sintomatología ni alteraciones graves.

Prevención y tratamiento

Aunque no se ha demostrado de forma concluyente que una dieta rica en fibra prevenga la aparición inicial de divertículos, sí ayuda a evitar complicaciones. Se recomienda consumir abundante fibra (como frutas, verduras y cereales integrales) y reducir el consumo de carnes rojas

En cuanto a la prevención general del riesgo de complicaciones, el especialista destaca la importancia de:

Mantener una alimentación rica en fibra.

Evitar el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol.

Hacer ejercicio de forma regular.

Moderar el consumo de carnes rojas.

Estas medidas no solo ayudan a reducir el riesgo de divertículos problemáticos, sino que también son beneficiosas para la salud en general

Tratamientos según la gravedad

El tratamiento de la diverticulitis aguda varía según la gravedad. En casos leves, se recurre a antibióticos orales; en situaciones más serias, podrían requerirse antibióticos intravenosos y, eventualmente, cirugía si hay perforaciones o abscesos

En casos de sangrado, la mayoría se resuelve sin intervención, aunque en ciertos casos puede necesitarse manejo endoscópico o quirúrgico

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Revista Viví Mejor
Viví Mejor - Salud

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro