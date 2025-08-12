Aliado para la salud

Condimento que calma el dolor de rodilla, reduce inflamación y estimula el colágeno

Una especia tan común como el orégano podría convertirse en una poderosa aliada contra el dolor articular. Gracias a sus componentes antiinflamatorios y su capacidad de favorecer la producción de colágeno, esta hierba mediterránea se perfila como un complemento natural y accesible para aliviar molestias en las articulaciones.