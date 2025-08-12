Condimento que calma el dolor de rodilla, reduce inflamación y estimula el colágeno
Una especia tan común como el orégano podría convertirse en una poderosa aliada contra el dolor articular. Gracias a sus componentes antiinflamatorios y su capacidad de favorecer la producción de colágeno, esta hierba mediterránea se perfila como un complemento natural y accesible para aliviar molestias en las articulaciones.
Por qué el orégano alivia las articulaciones
El orégano, más allá de su tradición en la gastronomía mediterránea, ha ganado reconocimiento en los últimos años por sus propiedades terapéuticas.
Entre sus principios activos se destacan el carvacrol, un compuesto con acción antiinflamatoria y antioxidante, y la beta-cariofilina (E-BCP), un agente que actúa de manera similar a un analgésico natural, calmando el dolor y la rigidez articular al interactuar con receptores cannabinoides del cuerpo
Esta especia puede convertirse en un complemento relevant
Estudios provenientes de instituciones como la Universidad de Bonn y la Escuela Politécnica de Zúrich refrendan estos efectos, especialmente en casos como la artrosis
Así, esta especia puede convertirse en un complemento relevante para mantener la salud de las articulaciones y mejorar la calidad de vida.
El carvacrol ha demostrado su capacidad para reducir la inflamación y proteger contra agentes patógenos, mientras que la beta-cariofilina alivia el dolor articular uniéndose a receptores cannabinoides en el cuerpo
Beneficios para los huesos y músculos
Investigaciones realizadas por la Universidad de Bonn y la Escuela Politécnica de Zúrich respaldan el rol del orégano en el alivio del dolor en casos de artrosis
Para quienes padecen esta condición, caracterizada por el desgaste del cartílago que recubre los huesos, el orégano aparece como una opción segura y accesible para aminorar el dolor y la rigidez articular.
Pero los beneficios de esta hierba no terminan allí. Aunque el orégano no contiene colágeno en sí, estimula su producción en el cuerpo, lo que contribuye a fortalecer articulaciones, tendones y ligamentos
A la vez, su aporte de potasio ayuda a reducir la retención de líquidos y la inflamación, aspectos clave para quienes lidian con dolores articulares
El orégano aparece como una opción segura y accesible para aminorar el dolor
Incorporar orégano en la alimentación es sencillo: se puede usar seco, fresco, en infusiones o incluso como aceite esencial (siempre diluido correctamente). Sin embargo, cabe destacar que su efecto complementario no reemplaza tratamientos médicos convencionales.
Es aconsejable consultar al profesional de salud antes de hacer cambios significativos en la dieta o iniciar nuevos enfoques terapéuticos, especialmente en personas con condiciones crónicas o tratamientos vigentes.
Además, el orégano viene acompañado de otros beneficios asociados a su ingestión regular: posee antioxidantes naturales y vitaminas que contribuyen al sistema inmunológico, la digestión y el control del envejecimiento celular
