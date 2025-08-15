La "pálida" del mate: qué es, por qué pasa y cómo prevenirla

En Argentina, el mate es mucho más que una infusión: es parte de la cultura, un ritual que acompaña reuniones, trabajos y momentos de descanso. Pero a veces, esa ronda tan disfrutable puede terminar con un bajón inesperado: la conocida “pálida” del mate.
Quienes la han experimentado saben de qué se trata: mareo, debilidad, transpiración fría, sensación de malestar general e incluso náuseas. Aunque no suele ser grave, puede arruinar la jornada. Entender por qué ocurre y cómo prevenirla es clave para seguir disfrutando sin sobresaltos.
Qué es la “pálida” del mate
La “pálida” del mate es una reacción del organismo que aparece cuando la infusión se consume de manera excesiva, muy concentrada o en condiciones que favorecen la descompensación. Los síntomas típicos incluyen mareos, debilidad, palidez, sudor frío y, en algunos casos, ganas de vomitar.
Si bien no es un término médico oficial, en el lenguaje popular describe perfectamente ese momento en el que, de un instante a otro, la energía se desploma. El cuadro puede durar unos minutos y mejorar al sentarse, hidratarse y consumir algo dulce o salado.
El cuadro puede durar unos minutos y mejorar al sentarse, hidratarse y consumir algo dulce o salado.
Por qué pasa
Las causas de la “pálida” del mate están relacionadas con varios factores que, muchas veces, se combinan:
Tomar mate en ayunas: el cuerpo no cuenta con reservas de energía y la infusión, que tiene efecto diurético y estimulante, puede acentuar la sensación de debilidad.
Agua demasiado caliente: además de irritar la mucosa digestiva, las temperaturas muy altas (por encima de 80°) pueden generar una respuesta corporal de malestar.
Mucho mate en poco tiempo: la yerba contiene cafeína (mateína), que en exceso puede provocar nerviosismo, palpitaciones y caída de presión.
Falta de hidratación: el mate no reemplaza al agua. Al contrario, por su efecto diurético, puede favorecer la pérdida de líquidos y electrolitos.
En general, la combinación de calor, cafeína y falta de líquido o alimento suficiente desencadena este “bajón” pasajero.
La “pálida” del mate es una reacción del organismo que aparece cuando la infusión se consume de manera excesiva
Cómo prevenirla
Para evitar la “pálida”, los especialistas y conocedores recomiendan algunos hábitos sencillos:
Comer algo antes de comenzar la ronda.
Usar agua entre 70° y 80° para preparar el mate, evitando temperaturas más altas.
Moderar la cantidad y no tomar varios mates muy seguidos.
Alternar la infusión con vasos de agua para mantener una buena hidratación.
Estas medidas no quitan el disfrute del mate, sino que permiten que el cuerpo lo reciba mejor y sin consecuencias desagradables.
Qué hacer si aparece
Si a pesar de los cuidados la “pálida” se presenta, lo mejor es:
Suspender la ingesta de mate por un rato.
Sentarse y descansar hasta que el malestar pase.
Beber agua fresca o una bebida azucarada para recuperar energía.
Comer algo salado o dulce que ayude a estabilizar el organismo.
En la mayoría de los casos, la recuperación es rápida. Sin embargo, si el cuadro se repite con frecuencia o es muy intenso, conviene consultar a un médico para descartar otros problemas de salud.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.