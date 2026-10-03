En el Molino Marconetti

El diseño emergente y la alta costura brillaron en la primera jornada de Santa Fe Fashion Week

La pasarela santafesina brilló con creaciones de alta costura y proyectos sustentables que redefinen la identidad estilística de los diseñadores regionales. Este sábado, desde las 16:30 continúan los desfiles con 7 diseñadores.