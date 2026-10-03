Este viernes, la ciudad de Santa Fe se convirtió en el epicentro absoluto del diseño y las últimas tendencias con la esperada apertura de la Santa Fe Fashion Week. El emblemático Molino Marconetti - Liceo Municipal ofició de pasarela para una primera jornada que fusionó alta costura, maximalismo y sustentabilidad.
El diseño emergente y la alta costura brillaron en la primera jornada de Santa Fe Fashion Week
La pasarela santafesina brilló con creaciones de alta costura y proyectos sustentables que redefinen la identidad estilística de los diseñadores regionales. Este sábado, desde las 16:30 continúan los desfiles con 7 diseñadores.
Con una interesante propuesta, el evento demostró que el talento creativo de nuestra región pisa fuerte en la industria de la moda contemporánea.
Un evento de interés que consolida a Santa Fe en el mapa de la moda
La apertura oficial de esta semana de la moda no solo deslumbró con sus imponentes pasarelas, sino que además recibió un contundente respaldo institucional. Durante el acto protocolar, las autoridades Silvina Cian y Cecilia Batistutti declararon el evento de interés municipal, subrayando la labor de Micaela Antoniazzi y su equipo para visibilizar el efervescente talento de la región centro.
El espaldarazo definitivo llegó con la presencia de Héctor Vidal Rivas, prestigioso productor y creador de la Argentina Fashion Week. Tras felicitar a la organización por el impecable despliegue, sentenció que 'en Santa Fe importa la moda'. Esta afirmación no solo valida el esfuerzo local, sino que proyecta a los diseñadores santafesinos hacia nuevos mercados en España y el mundo entero.
Alta costura, misterio maximalista y los colores de la primavera
El desfile inaugural estuvo marcado por una diversidad de estilos que capturaron la esencia de la temporada. Panni Margot apostó por un 'bridal black' maximalista, incorporando prendas fluidas y sastrería con superposición, mientras que Bettina Pellerino inundó el recinto con frescura primaveral, destacando el codiciado 'butter yellow', un tono que ya es protagonista absoluto del street style.
Por su parte, la firma IARA, a cargo de Mario Vidal, deslumbró con lo que se perfiló como un misterioso y glamoroso despliegue de alta costura. La colección presentó una exquisita sastrería con faldas superpuestas, corsets estructurados y brillos. Los detalles de cristales tintineantes, imponentes plumas y sofisticados antifaces aportaron un nivel de teatralidad que cautivó a los presentes.
Exclusividad, identidad y sustentabilidad
El diseño de autor pisó fuerte con Inés Ritvo, galardonada con el Sello del Buen Diseño, quien presentó la colección 'Las Flores Sos Vos'. Sobre este espacio, la creadora expresó: "Estar justamente en este mismo lugar pone al diseño de indumentaria en el mapa de la cultura, en lo que significa ser santafesino". Su propuesta, centrada en cuerpos diversos, busca empoderar a quien viste la prenda.
Agustina Ottonelli, mente creativa detrás de Chiarotto, brilló con "El orden del desorden", una línea de cueros que fusiona texturas y tonos como borgoña y verde. "Es hermoso que se le dé este espacio y que llegue al público común, que se vea que Santa Fe es una ciudad que tiene para crear", remarcó la diseñadora. Su visión maximalista integró tachas y trenzados, desafiando los límites de los accesorios tradicionales.
En la misma línea de innovación, la sustentabilidad tuvo a Pilar Cardin como gran abanderada mediante el upcycling. Transformando corbatas, sábanas y manteles antiguos, la diseñadora sentó postura sobre el consumo: "En un momento fui muy consumista de ropa, dije basta, ¿para qué seguir comprando si puedo hacer unas cosas majestuosas?". Su enfoque circular es vital contra el fast fashion.
Segunda jornada: qué esperar del gran cierre en el Molino
La efervescencia creativa continúa este sábado desde las 16:30, cuando el Molino Marconetti vuelva a abrir sus puertas para el segundo día de desfiles. La pasarela recibirá a nuevas firmas que prometen elevar aún más el estándar de calidad, fusionando la innovación textil con las exigencias del mercado actual, en un evento que ya es cita obligada para los amantes del lifestyle.
En esta esperada tarde, el público podrá disfrutar de las exclusivas colecciones de Victa Concepto y Rockandpola, Lunghi INDENTIFY, ASCH, La Madoery, Jimera Torres, Maricel Raineri y María Abrigo. Los desfiles comenzarán a las 18 y este será el broche de oro perfecto para un fin de semana que ratifica a Santa Fe no solo como un polo de diseño emergente, sino como una usina cultural con capacidad de exportar su visión estética al exterior.