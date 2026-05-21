Los accesorios para el cabello vuelven a ocupar un lugar central en la moda, y entre ellos hay uno que logró atravesar generaciones sin perder vigencia. Los scrunchies, esas gomitas recubiertas de tela que marcaron distintas épocas, regresaron con fuerza y hoy combinan practicidad, comodidad y estética en un solo producto.
Scrunchies: el accesorio del pelo que marcó los 90 y 2000 y regresó
Cada vez más personas eligen estas gomitas recubiertas de tela por su comodidad y practicidad. Su diseño reduce la fricción, ayuda a minimizar daños capilares y suma un toque retro a peinados cotidianos y elegantes.
Aunque muchas personas los asocian directamente con los años 90 o los primeros años del 2000, su origen se remonta a décadas anteriores. En la actualidad, estos accesorios reaparecieron en versiones renovadas, con nuevos materiales, colores y diseños que los convirtieron nuevamente en protagonistas tanto de looks casuales como más sofisticados.
Un accesorio que atravesó generaciones
El scrunchie nació en los años 70 como una alternativa más suave a las bandas elásticas tradicionales para el cabello. Sin embargo, fue durante los 80 y especialmente los 90 cuando alcanzó su mayor popularidad.
En esa época se volvió un imprescindible para peinados altos, colas de caballo y rodetes descontracturados. Las versiones de terciopelo, satén y estampados llamativos dominaron la moda juvenil y también aparecieron en series, videoclips y campañas publicitarias.
Ya en los 2000, el accesorio mantuvo presencia, aunque con estilos más minimalistas y colores neutros. Después de algunos años de menor protagonismo, regresó impulsado por tendencias retro y el auge de la moda nostálgica en redes sociales.
Por qué ayudan a cuidar el cabello
Más allá de la estética, uno de los motivos de su regreso tiene que ver con el cuidado capilar. A diferencia de las gomitas tradicionales, el revestimiento de tela ayuda a disminuir la fricción sobre el pelo y reduce el riesgo de quiebre.
Entre sus beneficios más destacados se encuentran:
- Generan menos tirantez sobre el cuero cabelludo.
- Ayudan a reducir marcas pronunciadas en el cabello.
- Disminuyen el riesgo de rotura y puntas dañadas.
- Son cómodos para usar durante largos períodos.
- Existen modelos adaptados a distintos tipos de pelo.
Las versiones confeccionadas en satén o seda suelen ser especialmente recomendadas para cabellos frágiles, teñidos o con tendencia al frizz.
Del look casual a los estilos más elegantes
Otra de las razones detrás de su vigencia es su versatilidad. Hoy los scrunchies forman parte de estilos relajados para el día a día, pero también aparecen en propuestas más formales.
Pueden utilizarse en colas altas, rodetes bajos, trenzas o incluso como accesorio en la muñeca. Los diseños minimalistas en tonos neutros conviven con opciones metalizadas, estampadas o de telas brillantes pensadas para ocasiones especiales.
La tendencia retro seguirá marcando presencia en la moda, y los scrunchies se consolidan como uno de esos accesorios capaces de unir comodidad, nostalgia y funcionalidad sin resignar estilo.