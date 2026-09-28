La Semana de la Moda femenina de París comienza este lunes con las principales firmas internacionales listas para mostrar sus propuestas de primavera-verano. Hasta el 6 de octubre, la capital francesa será escenario de los desfiles de algunas de las casas más importantes del mundo, en una edición que vuelve a poner el foco en las tendencias, los nuevos diseños y las figuras centrales de la industria.
Semana de la Moda de París: las grandes marcas que presentan sus nuevas colecciones
Dior, Chanel, Saint Laurent y Balenciaga concentran las miradas en una edición atravesada por nuevas propuestas, figuras internacionales y posibles movimientos dentro de las principales casas del lujo.
Entre los nombres que concentran mayor expectativa aparecen Dior, Chanel, Saint Laurent y Balenciaga, además de otras grandes firmas como Schiaparelli, Givenchy, Loewe, Stella McCartney y Gabriela Hearst. El cierre estará a cargo de Louis Vuitton, con un desfile en el Louvre.
Centro de la moda
Durante los próximos días, casi 70 marcas presentarán sus nuevas colecciones en la capital francesa. La agenda reunirá a diseñadores consagrados y a figuras que atraviesan nuevas etapas al frente de algunas de las maisons más reconocidas.
Dior será una de las firmas que concentrará las miradas con Jonathan Anderson, mientras que Chanel continuará su nueva etapa creativa con Matthieu Blazy. La casa francesa viene atravesando un momento destacado desde su llegada.
También tendrán protagonismo Schiaparelli, Givenchy, Loewe, Stella McCartney y la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst, que formará parte de una programación cargada de propuestas para la próxima temporada.
Los desfiles más esperados
Más allá de las colecciones, esta edición también estará marcada por las versiones sobre posibles cambios en algunas de las grandes casas de moda.
En Saint Laurent, Anthony Vaccarello podría poner fin a una década al frente de la firma francesa. Durante sus años como director creativo logró instalar una identidad propia y una mirada innovadora para la marca.
La situación también genera expectativa en Balenciaga, donde Pierpaolo Piccioli asumió hace un año la dirección artística. El diseñador italiano podría despedirse de la firma en esta edición, según las versiones difundidas en el sector.
Otro de los nombres que aparece vinculado a posibles modificaciones es el de Chemena Kamali, directora artística de Chloé desde 2023. Su propuesta folk-chic tuvo una buena recepción, aunque los resultados comerciales de sus colecciones habrían generado cuestionamientos dentro de la compañía.
Momento complejo
Los desfiles parisinos se desarrollarán en un escenario desafiante para la industria del lujo. Después del crecimiento registrado en años anteriores, el mercado atraviesa una etapa de estabilización que afecta de distintas maneras a los grandes grupos, las marcas intermedias y los nuevos diseñadores.
Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Federación de la Alta Costura y de la Moda, organizadora del evento, describió un mercado que evolucionó después del fuerte crecimiento posterior a la pandemia.
En este contexto, las colecciones que se presenten en París tendrán además la atención puesta sobre la capacidad de las principales firmas para renovar sus propuestas y mantener el interés del público.
Louis Vuitton cerrará el evento
El cierre de la edición estará protagonizado por Louis Vuitton, que llevará su desfile al Louvre. La presentación pondrá el punto final a varios días en los que París volverá a concentrar a diseñadores, modelos, celebridades y referentes de la industria.
Además de las pasarelas, las primeras filas de los desfiles serán otro de los grandes atractivos. Las celebridades suelen convertirse en protagonistas de cada jornada y esta edición no será la excepción.
Entre las figuras que podrían decir presente se encuentra Céline Dion, quien permanece en París por una serie de conciertos. La cantante ya es una de las grandes protagonistas de los eventos de moda y podría aprovechar su estadía en la capital francesa para asistir a algunos de los desfiles más importantes.
Así, entre nuevas colecciones, grandes diseñadores y posibles movimientos dentro de las principales casas, París vuelve a convertirse durante estos días en uno de los escenarios centrales de la moda internacional.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.