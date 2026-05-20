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Slowfading: qué es y por qué lo llaman el nuevo ghosting en las relaciones

El nuevo distanciamiento emocional en las relaciones modernas se manifiesta como una desconexión paulatina, generando incertidumbre y ansiedad en el vínculo.

La falta de respuestas claras suele generar confusión emocional.La falta de respuestas claras suele generar confusión emocional.
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En el universo de las relaciones modernas, donde las aplicaciones de citas y la comunicación digital marcan el ritmo de los vínculos, aparece un nuevo término que describe una forma sutil —y muchas veces confusa— de distanciamiento emocional: el slowfading.

Esta práctica, cada vez más mencionada en redes sociales y espacios de psicología relacional, se refiere a cuando una persona comienza a desaparecer de una relación de manera gradual, reduciendo la frecuencia de mensajes, la intensidad del contacto y el interés general, sin una ruptura explícita.

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A diferencia del ghosting, que implica cortar todo tipo de comunicación de forma abrupta y sin explicación, el slowfading se caracteriza por su lentitud. No hay un “desaparecer de golpe”, sino un apagarse progresivo que deja a la otra persona en un estado de incertidumbre constante. Esa ambigüedad es, justamente, lo que lo vuelve tan difícil de identificar y gestionar emocionalmente.

El slowfading implica un distanciamiento gradual en una relación.El slowfading implica un distanciamiento gradual en una relación.

Cómo se manifiesta

El slowfading puede presentarse de distintas formas, aunque siempre mantiene una misma lógica: el alejamiento gradual sin comunicación clara. En muchos casos, la persona que lo ejerce evita el conflicto directo y opta por reducir el vínculo de manera progresiva hasta que este se diluye por completo.

Entre las señales más frecuentes se encuentran:

  • Respuestas cada vez más tardías a mensajes o llamadas
  • Disminución del interés por concretar encuentros
  • Conversaciones más cortas y superficiales
  • Cancelaciones frecuentes de planes o falta de iniciativa
  • Desaparición progresiva de la interacción emocional

Este tipo de comportamiento no siempre es consciente ni deliberado. En algunos casos, surge de la dificultad para afrontar conversaciones incómodas o de la falta de herramientas para cerrar vínculos de manera clara. Sin embargo, también puede convertirse en una estrategia para evitar el compromiso sin asumir la responsabilidad emocional del corte.

A diferencia del ghosting, el contacto no desaparece de golpe.A diferencia del ghosting, el contacto no desaparece de golpe.

Slowfading vs ghosting

Aunque ambos conceptos describen formas de distanciamiento afectivo, el slowfading y el ghosting no son lo mismo. Mientras el ghosting implica una desaparición inmediata y total, el slowfading se desarrolla en etapas, lo que genera un impacto emocional distinto en quien lo sufre.

El ghosting suele ser más brusco, pero también más claro: la ausencia es total y definitiva. En cambio, el slowfading mantiene una “zona gris” donde la comunicación no se corta por completo, lo que puede llevar a la otra persona a interpretar señales contradictorias y prolongar la expectativa de continuidad del vínculo.

En ambos casos, el efecto emocional puede ser significativo, ya que se rompe la lógica del cierre claro en las relaciones. La falta de explicaciones genera dudas, ansiedad y, en muchos casos, sensación de desvalorización.

Por qué se volvió frecuente

El crecimiento del slowfading está estrechamente vinculado a las dinámicas actuales de comunicación. La hiperconectividad, la inmediatez de las apps de citas y la multiplicidad de vínculos simultáneos han modificado la forma en que las personas se relacionan y también cómo se retiran de esos vínculos.

En este contexto, evitar conversaciones difíciles se vuelve más sencillo, y el distanciamiento progresivo aparece como una alternativa “menos conflictiva”. Sin embargo, especialistas en relaciones humanas advierten que este tipo de prácticas puede generar mayor malestar emocional a largo plazo, precisamente por la falta de cierre.

El slowfading refleja, en definitiva, una dificultad contemporánea: la de sostener conversaciones claras sobre el final de los vínculos. Aunque parezca una salida menos dolorosa para quien se aleja, suele dejar al otro en un estado de incertidumbre que prolonga el impacto emocional.

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