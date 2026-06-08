Significado

Qué explica la psicología sobre la personalidad de quienes tienen tatuajes

El aumento de personas que eligen intervenir su piel con marcas permanentes abrió el debate sobre los factores emocionales, sociales y culturales que intervienen en estas decisiones. Distintas corrientes de la Psicología analizan estos comportamientos como parte de procesos de identidad, expresión personal y construcción de sentido individual a lo largo del tiempo.