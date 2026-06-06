Investigación en España

Claves psicológicas en la desinformación: por qué elegimos creer o propagar noticias falsas

El experto Javier Rodríguez Árbol (Universidad de Jaén, España), investigó sobre los sesgos cognitivos que influyen en la manera en que las personas interpretan fake news. El caso que motivó su investigación y una estrategia de “inoculación”.