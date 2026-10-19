El desfile de Victoria’s Secret 2026 reunió este domingo a reconocidas figuras de la moda, la música y el espectáculo en Los Ángeles. Con modelos históricas, nuevas caras y presentaciones musicales en vivo, la marca volvió a desplegar sus emblemáticas alas en una noche que tuvo a Kylie Jenner como una de las grandes protagonistas.
Así fue el desfile de Victoria’s Secret: el debut de Kylie Jenner y el regreso de sus modelos icónicas
Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid y otras figuras de la industria formaron parte de una noche que combinó lencería, diseños impactantes y presentaciones musicales en vivo.
Bella Hadid fue la encargada de abrir la pasarela, en una edición que también contó con el regreso de figuras como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y Gigi Hadid. El evento se realizó en Los Ángeles, donde la firma volvió a presentar su espectáculo después de 19 años.
Kylie Jenner debutó con el Fantasy Bra
Uno de los momentos más destacados de la noche fue la primera participación de Kylie Jenner en la pasarela de Victoria’s Secret. La empresaria e influencer lució el Fantasy Bra, una pieza de lencería creada en colaboración con la firma de joyería Jacob & Co.
Según la revista Vogue, el conjunto está valuado en US$50 millones, lo que lo convertiría en el sujetador más costoso de la historia de la marca. La pieza tiene un diamante amarillo central cuyo valor, de acuerdo con la publicación, asciende a US$22 millones.
Para completar el look, Jenner llevó una minifalda vaporosa, zapatos de taco transparentes y alas de plumas blancas. Su presencia fue una de las principales novedades de esta edición, que amplió la participación de figuras conocidas más allá del mundo del modelaje.
Las históricas volvieron a la pasarela
El espectáculo también reunió a varias de las modelos más reconocidas de la historia de Victoria’s Secret. Entre ellas estuvieron Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Gigi Hadid y Candice Swanepoel, junto con Bella Hadid, quien abrió la presentación.
La lista de participantes incluyó además a Alex Consani, Anok Yai, Ashley Graham, Devyn Garcia, Imaan Hammam, Joan Smalls, Liu Wen y Paloma Elsesser, entre otras figuras de la industria.
Las alas volvieron a ocupar un lugar central en la propuesta visual, con diseños que combinaron plumas de distintos colores, velos, lentejuelas y brillos. La lencería y los accesorios acompañaron una puesta en escena que buscó recuperar los elementos más característicos del desfile.
La música
La música también tuvo un papel destacado, con un cartel integrado exclusivamente por mujeres. Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney y el grupo global de pop KATSEYE estuvieron a cargo de las presentaciones en vivo.
Tate McRae actuó con un conjunto de lencería roja, mientras que Megan Moroney eligió un atuendo negro y plateado. Por su parte, KATSEYE interpretó “Pinky Up” durante la presentación de los nuevos diseños de Pink, la línea juvenil de la marca.
Entre las personalidades que asistieron al evento estuvo la actriz Nicole Kidman, que se sumó a la lista de invitados de una noche que combinó moda, música y figuras del entretenimiento.
El regreso del desfile
La edición de 2026 se inscribe en la renovación que Victoria’s Secret comenzó en 2024, cuando retomó su emblemático desfile en Nueva York. La firma busca alejarse de las críticas que recibió por sus estándares de belleza y la limitada diversidad corporal, cuestionamientos que contribuyeron a la suspensión del espectáculo en 2019.
Sin embargo, la selección de participantes volvió a generar controversia. La ausencia de Romee Strijd y Lais Ribeiro, ambas nombradas ángeles de la marca en 2015, despertó comentarios entre los seguidores del desfile.
Además, la decisión de incorporar creadoras de contenido e hijas de celebridades en la propuesta fue cuestionada por quienes consideran que esa elección resta espacio a las modelos profesionales. Las críticas aparecieron en los días previos al evento e incluyeron amenazas de boicot.
Fundada en San Francisco en 1977, Victoria’s Secret celebró su primer desfile el 1 de agosto de 1995 en el hotel The Plaza de Nueva York. Con el paso de los años, la incorporación de las alas que identifican a sus ángeles y las transmisiones televisivas transformaron aquella presentación comercial en un espectáculo internacional que combina moda, música y celebridades.