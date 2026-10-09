Tras cautivar al director creativo Matthieu Blazy con sus producciones urbanas en las calles de Lagos, Rachel Ojuromil, a joven nigeriana de 22 años rompió en llanto al término de su primer ensayo oficial en el Grand Palais. Su histórico debut para la colección primavera-verano 2027 de la firma francesa no solo la llevó del contenido independiente en Instagram al epicentro de la alta costura, sino que marcó un hito sin precedentes para el modelaje africano en la industria global.
Quién es la modelo africana que conquistó París desfilando para Chanel
Rachel Ojuromi revolucionó las redes sociales al transformar las calles de Lagos, Nigeria, en su propia pasarela con producciones independientes de moda. Esa apuesta creativa captó la atención de la casa francesa la convocara para participar en su desfile de la colección primavera-verano 2027 durante la prestigiosa Semana de la Moda.
De las calles de Lagos a la cima de la alta costura parisina
Con solo 22 años, Rachel Ojuromi construyó una sólida identidad visual a través de su cuenta de Instagram (@giverachelashot), donde acumula cientos de miles de seguidores. Su perfil funciona como un archivo activo de estilismo, dirección de arte y fotografía, producido íntegramente fuera de las agencias tradicionales de modelos y de los presupuestos habituales de la industria internacional.
En julio, junto a la estilista Debby Fasingha, Ojuromi llevó adelante un proyecto donde reinterpretó los códigos visuales de la célebre colección Métiers d'Art de Chanel. Utilizando prendas vintage, artículos de segunda mano, chaquetas estructuradas y el clásico tejido de tweed, las creadoras trasladaron la estética del lujo francés al entorno urbano de Lagos. Las fachadas, calles y dinámicas cotidianas del centro económico nigeriano sirvieron de escenario para redefinir el vestuario y plantear una lectura innovadora de la alta costura.
La mirada de Matthieu Blazy y el salto a la pasarela internacional
El impacto visual de sus contenidos no pasó desapercibido. Matthieu Blazy, director creativo de Chanel, descubrió las publicaciones en redes sociales y comentó de manera directa el trabajo de las jóvenes nigerianas. Tras ese contacto inicial, Ojuromi firmó representación con agencias internacionales de modelaje y viajó a Francia para incorporarse al equipo de la maison.
En el emblemático Grand Palais de París, Chanel incluyó a la creadora nigeriana dentro del casting oficial para la presentación de su línea primavera-verano 2027. Durante el desfile, Ojuromi lució un diseño de tweed replanteado bajo la revisión de proporciones del propio Blazy, quien además la presentó ante todo el equipo de producción como la autora intelectual del video grabado en las calles de Lagos.
El valor del trabajo independiente en la moda global
El contexto económico y social de Nigeria le otorga un relieve particular a esta historia. Si bien Lagos destaca como uno de los grandes núcleos culturales de África occidental, el país enfrenta complejas dificultades en materia de infraestructura y empleo formal. Abrirse paso desde ese entorno con producciones independientes supuso asumir múltiples roles: modelo, creadora de contenido, productora y directora creativa.
Tras concluir su debut oficial en París, la joven expresó la emoción que le produjo alcanzar esa meta profesional. En declaraciones concedidas tras la pasarela, relató que al confirmarse su participación y terminar el ensayo general rompió en llanto por el significado del logro. Su caso sienta un precedente de cómo la creatividad digital autodidacta puede transformar los esquemas tradicionales de contratación en la moda global.