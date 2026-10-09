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Quién es la modelo africana que conquistó París desfilando para Chanel

Rachel Ojuromi revolucionó las redes sociales al transformar las calles de Lagos, Nigeria, en su propia pasarela con producciones independientes de moda. Esa apuesta creativa captó la atención de la casa francesa la convocara para participar en su desfile de la colección primavera-verano 2027 durante la prestigiosa Semana de la Moda.