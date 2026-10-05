Los primeros looks ya lo dicen todo. Cuero, cierres metálicos a la vista y un hilo conductor que atraviesa vestidos, carteras y zapatos. Trajes sastre, jeans y musculosas: los imaginarios más reconocibles de Givenchy desfilan con una nueva energía.
Givenchy sorprendió con su nueva colección: cuero, cierres metálicos y sastrería
La propuesta para primavera-verano reunió vestidos, jeans, musculosas, carteras y zapatos, con una estética que recupera algunos de los códigos más reconocibles de la firma.
La presentación pone el foco en piezas que forman parte del universo visual de la firma y las reúne en una propuesta donde conviven prendas de inspiración urbana con otras de impronta más sofisticada. El resultado es una colección que recupera elementos reconocibles y los lleva a una nueva lectura.
El cuero ocupa un lugar central dentro de esta propuesta. Aparece como uno de los materiales que ayudan a construir la identidad de los looks, mientras que los cierres metálicos suman un detalle visible que atraviesa distintas prendas y accesorios.
Códigos reconocibles
La nueva propuesta de Givenchy reúne diferentes piezas y siluetas sin abandonar los elementos que identifican a la firma. Los vestidos conviven con trajes sastre, jeans y musculosas, en una combinación que amplía las posibilidades de uso y permite recorrer distintas facetas de la colección.
La sastrería aporta una estructura definida a varios de los conjuntos. Los trajes aparecen como una de las piezas centrales de la presentación y dialogan con prendas más relajadas, como los jeans y las musculosas.
Los accesorios también forman parte del concepto general. Carteras y zapatos incorporan el mismo lenguaje que aparece en las prendas, con detalles que permiten conectar cada salida y construir una propuesta coherente.
Entre los elementos que atraviesan la colección se destacan:
- Cuero como uno de los materiales protagonistas.
- Cierres metálicos utilizados como detalle visible.
- Trajes sastre de líneas definidas.
- Jeans y musculosas dentro de una propuesta más urbana.
- Carteras y zapatos integrados al lenguaje de la colección.
Protagonistas del desfile
El desfile plantea un recorrido entre diferentes estilos. Por un lado, el cuero aporta una estética más contundente; por otro, la sastrería introduce una estructura más precisa. Entre ambos extremos aparecen los jeans y las musculosas, que llevan la propuesta hacia un terreno más cotidiano.
Los vestidos completan el repertorio y permiten trasladar los mismos códigos a prendas de una impronta diferente. En ellos también aparecen recursos que conectan la colección con el resto de las piezas.
Los cierres metálicos funcionan como uno de los detalles más visibles. Su presencia no queda limitada a una única prenda, sino que forma parte de un lenguaje que se repite en distintos momentos de la presentación.
La propuesta también demuestra cómo una misma identidad puede expresarse a través de prendas muy diferentes. El traje, el vestido, el jean y la musculosa ocupan lugares distintos, pero forman parte de una misma colección.
Una nueva energía para los clásicos
La presentación recupera algunos de los imaginarios más reconocibles de Givenchy y los reúne en una colección que busca darles una nueva energía. El cuero, los cierres metálicos, la sastrería y las prendas de inspiración urbana aparecen como elementos centrales de este recorrido.
Más que apostar por un único tipo de silueta, la propuesta construye su identidad a partir de la combinación. Vestidos junto a piezas de sastrería, jeans con prendas más ajustadas y accesorios que continúan el mismo lenguaje visual.
Así, la colección presenta una lectura renovada de códigos que forman parte del universo de Givenchy y los convierte en el eje de una propuesta donde conviven diferentes estilos, materiales y tipos de prendas.