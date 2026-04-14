En paseos y plazas

Árboles en riesgo: el desmalezamiento sin control deja huellas irreversibles en los espacios verdes de Santa Fe

Una recorrida por parques y plazas de la ciudad evidenció daños reiterados en el arbolado urbano producto del uso inadecuado de maquinaria. La falta de capacitación del personal y de controles efectivos pone en jaque la salud de los ejemplares y compromete el futuro ambiental.