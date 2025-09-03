Línea directa: llegan cartas

El rincón donde nuestros lectores expresan sus ideas, inquietudes y opiniones sobre los temas que nos atraviesan. Este es tu espacio para hacerte escuchar.
VECINOS DE B° EL POZO
"Hace un mes, el 4 de agosto, El Litoral publicó que el Municipio retiró autos abandonados y los trasladaron al ex frigorífico municipal de Santa Fe; que lo hizo en colaboración con la provincia para la compactación y reciclaje de los vehículos, con el fin de optimizar los espacios, gestionar la limpieza urbana, contribuir con el medio ambiente, la estética y la buena convivencia urbana. Asimismo, que el intendente participó activamente en estas acciones, destacando que es un avance para la ciudad. Con este precedente, los vecinos de El Pozo solicitamos formalmente que la Municipalidad lleve a cabo este mismo trabajo, ya que tenemos decenas y decenas de autos abandonados y destruidos dispersos por el barrio, que inclusive obstaculizan el paso de otros vehículos (les recordamos que ingresan colectivos, rodados de gran porte, etc.). Con las imágenes publicadas ilustramos lo que estamos exponiendo (hay varios concentrados frente a la playa, en calles Rector Plá, Jiménez Assua, etc., etc. Nótese que una pequeña furgoneta hasta tiene yuyos en su interior). Pasaron muchos años ya con estos cadáveres abandonados, afeando y perturbando el normal tránsito, además. Pedimos que la Municipalidad envíe agentes e inspectores a constatar lo que denunciamos y le den una solución a esta problemática. Muchas gracias, desde ya".
ALBERTO FABIÁN ESTRUBIA
La palabra convivencia hace relación a "vivir-con" o sea vivir con otros. Esto que parece lógico, dado que los humanos somos seres sociales, seres que necesitamos vivir en sociedad, no nos resulta tan fácil.
¿En dónde y cuándo se daría esa convivencia? Diríamos que en todas las situaciones donde se encuentren dos o más personas: en los matrimonios, en las parejas, en las familias, entre los amigos/as, en las organizaciones sociales que agrupan gente, en las comunidades humanas zonales, regionales, nacionales y por último en la comunidad mundial.
Pero comencemos por lo pequeño, la relación entre dos personas. Puede tratarse de parejas o de amigos o amigas. ¿Qué es lo básico para que puedan convivir? Entiendo que lo básico es el respeto, y respeto significa en primera instancia aceptar al otro/a como es, incluyendo su forma de pensar aunque no coincidamos. Esta no resulta ser una posición estática, o sea, que ya es así y punto. Esta aceptación es el punto de partida. En la interrelación podrán darse cambios y contagios mutuos. La aceptación respetuosa es básica porque de allí se parte.
El respeto por el otro no es solo evitar las agresiones, sino fundamentalmente buscar su bienestar y facilitarle todo lo que está a nuestro alcance para que lo posea y crezca. Y al crecer él, crecemos ambos y todos porque hay una relación dialéctica, una participación en un Todo (Humanidad), y ampliando el espectro podemos decir "cósmico", interplanetario y galáctico, y el hecho en sí positivo se distribuye entre todos los conectados como el agua en los vasos comunicantes.
Nadie puede realizarse solo, ni vivir solo, ni crecer solo. Es una anomalía. Necesitamos al otro/a, necesitamos la relación. Y hago hincapié en el verbo "necesitamos". En esa relación se da y se recibe y así se crece. Las personas que se aíslan no pueden tener un desarrollo armónico de todas las capacidades de su ser. Podrán adquirir relevancia en algún aspecto, pero en su totalidad terminan siendo defectuosas o incompletas.
El respeto que nos lleva a ser solidarios desemboca en otra relación mayor, el amor, el querernos. Y en ese vuelco hacia el otro puedo llegar a una relación unitiva donde nos sentimos ligados. Y si crecimos hasta aquí, el convivir con el otro/a no va a ser una carga o un sacrificio, sino un placer y una alegría. El amor es la amalgama más natural y consistente para fraguar una relación. Dios es Amor y en Él nos encontramos.
La convivencia humana tiene ese marco mayor y es en el que entramos todos. Si hablamos de que somos interdependientes es porque la realidad nos incluye. Los problemas sociales como el hambre, la ignorancia, la esclavitud, que aparentan ser de algunos sectores sociales, son problemas que nos tocan a todos, porque en mayor o menor medida somos responsables por producirlos, por ignorarlos o por no atenderlos. Entonces, no solo no tenemos que dejarlos de lado, tenemos necesariamente que incluirlos como metas imprescindibles para el bienestar general. Y eso es convivencia.
Es toda una escala. Se parte de vivir y se pretende llegar a convivir en la aceptación amorosa de las otras/os. Ese es un ideal no solo entre algunos, sino un ideal social. Un punto de partida y de llegada y, al mismo tiempo, donde siempre estamos en camino hacia ser mejores. No como individuos aislados, viviendo en islas, sino como grupo, como comunidad, porque tenemos mucho o todo en común. Y donde las individuales se diluyen y se potencian en el nosotros.
Esta no es una propuesta para la sociedad del mañana sino para la de hoy; este hoy tan necesitado de respeto, de amor y de solidaridad.
