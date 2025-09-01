Línea directa: llegan cartas

OMAR PEDRO
"¡¡Otro nuevo acto de corrupción en el gobierno nacional!!, ¿¿a cuántos ascienden ya?? Tenemos una Justicia que es una tortuga, cuando quiere, pero imprime la velocidad de un lince cuando se lo propone y le conviene. Tenemos un país donde la corrupción está instalada en nuestra cultura. Solo basta con recordar la canción de Discépolo, en su estrofa 'el que no afana es un gil', y así constatar cómo esa filosofía de vida se impregna y materializa en las oficinas de las casas de Gobierno, en escritorios de empresarios, en laboratorios de medicamentos, en bancos, financieras, etc., etc., etc., cada día más. La famosa viveza criolla nos sigue carcomiendo y corrompiendo. En lugar de avanzar, vivimos retrocediendo, y en cada retroceso hay hechos de corrupción. Están regalando a la Argentina, mientras quieren cerrar hospitales que son ejemplo en el mundo. A nuestros jubilados los quieren hacer desaparecer no dándoles aumentos. A los discapacitados, ir matándolos de a poco, porque están como 'de más', 'no producen', generan 'gastos', poniendo en 'peligro' el famoso déficit cero. Este es un gobierno corrupto y por de más de perverso. ¡¡¿Qué diría nuestro gran José de San Martín si le mostráramos una pizca de lo que pasa en la actualidad en el país por el que dio su vida, como tantos hombres probos de la Patria?!!".
UN LECTOR
"Soy un joven de sesenta años. Y he pasado desde ver televisión en blanco y negro, de escuchar música solo por radio, al manejo de la I.A., a escuchar toda la música que quiera y donde quiera... A poder ver, como lo hacía en el año 1970, al Capitán James T. Kirk, de Star Trek, de la nave estelar Enterprise NCC-1701, o Viaje a las Estrellas, pero en el teléfono celular. O comunicarme por computadora con otra persona que está lejos, como lo hacía el personaje Súper Sónico, de la serie los Supersónicos, con su jefe, también en la década del 70… Es increíble la vertiginosidad de los avances tecnológicos y de la ciencia. Ellos fueron unos adelantados. Eso que en aquella época para nuestra mentalidad infantil nos parecía imposible que llegara a suceder, hoy lo vemos todo el tiempo, al alcance de la mano. Lo único que no han mejorado son las relaciones humanas. Al contrario: el odio, la codicia, el egoísmo, la maldad están implantados en el corazón de gran parte de la sociedad; de aquella que elige, decide, prefiere ser altiva, discriminadora, mentirosa… Las matanzas en las guerras, los asesinatos en las calles por robos, el saqueo que hacen los políticos con guantes blancos: todo eso no se ha podido, o no se ha querido solucionar, desterrar, para lograr evolucionar y progresar como sociedad y país".
DORA
"¡¡Qué lento que va el arreglo de baches por parte de la Municipalidad! Así, con este ritmo, necesitaremos décadas y décadas para completar la ciudad, sin contar los pozazos que pululan en los barrios. Es insólita la lentitud con la que trabajan. Todavía debemos recordar y preguntar a dónde fue a parar el préstamo obtenido por el intendente Corral para arreglar baches, porque fue muy poco y nada lo que se avanzó con tal trabajo desde aquella época... Y de los concejales… ¿se sabe algo? ¿Qué temas tratan, de qué hablan en sus reuniones, cuando la ciudad ya parece como de las películas del Lejano Oeste? ¿Qué se hace con lo que recaudan en concepto de impuestos de la ciudadanía? Se debería saber mucho más de lo conocido respecto de los recursos dinerarios y cómo se distribuyen y canalizan…".
CPN. MATÍAS ROSSI
En el escándalo de los audios del ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, por presuntas coimas cobradas, hasta ahora los únicos que hablaron fueron los primos Eduardo y Martín Menem. En cambio, el presidente Milei como su hermana Karina y el resto del gobierno mantienen silencio, según parece a la espera de más precisiones y evidencias del caso. Una actitud que no comparto y creo que solo contribuye a acrecentar la desconfianza social. ¿Acaso no perciben la anomia de la sociedad para votar cada vez que hay elecciones? Quien está seguro de la honradez de sus actos no debe callar e inmediatamente ponerse en manos de la Justicia, para colaborar en todo lo que pueda aclarar, sin ningún tipo de dudas, sobre su honra personal. Hacerlo sería una muestra de que a nuestra política autóctona le interesa de verdad la democracia que juran defender. Pero también me pregunto si la Justicia esta vez actuará como exigen este tipo de situaciones, con el mayor empeño y rapidez. Porque no deseo que al amparo de la lentitud judicial, si un funcionario es culpable, siga actuando normalmente. Tenemos demasiados problemas económicos y sociales sin resolver, para agregar además dudas sobre el accionar de los que manejan dineros públicos. Y sería oportuno que los legisladores, en lugar de continuar con sus peleas inservibles, demuestren su preocupación en este tema, promoviendo leyes que mejoren las auditorías y controles administrativos, porque los que tenemos han demostrado por años que no sirven para nada. Necesitamos actos políticos concretos para restaurar la confianza perdida en el Estado.
MARTA SNAIDERO
Ese árbol que levantó el piso de su vereda, comedor y obstruyó cañerías (daño producido por ejemplo por los frondosos gomeros de calle Pedro Víttori al 4700); senderos para cruzar sin caerse, al tropezar con enormes raíces en el Jardín República del Líbano; juegos que hieren extremidades de niños; semáforos que faltan en los trayectos del Puente Negro y la escuela Almirante Brown; parquímetros vandalizados, aprovechados para aplicar multas; cráteres que rompen amortiguadores; escalera mecánica fuera de servicio para acceder al puente peatonal; cientos de ejemplos, miles...
Un intendente con discapacidad es aquel que no ve porque no recorre a pie; no habla porque sabe que ya nadie le cree; no toca una lapicera para aprobar lo que se espera por años; no huele los basurales citadinos; no escucha porque sabe que serán reclamos y pases de factura. Todo el que asume, destruye. Quiere dejar "su impronta". Hace a la ligera lo que le parece y no lo necesario. Recurren al "caballito de batalla" de haberse encontrado con maquinarias obsoletas o rotas; con que el presupuesto anual no contempla lo que no fue incluido tampoco por años; que lograrán créditos e inversores cruzando el Atlántico... Mientras siguen mintiéndose a sí mismos, el defraudado pueblo se resigna.
¿Cómo llega un mal intendente a serlo? Publicitándose con dinero ajeno; de padrinos que verán recompensado su aporte en licitaciones o adjudicaciones; mediante aquellos que destinaron tiempo, combustible y compañía esperando un puestito que pronto ocuparán otros. Se completa su agenda con entrevistas, viajes al exterior e inauguraciones de obras concretadas de apuro o sin terminar. El "ojo del amo, engorda el ganado". Pero un intendente ciego de gestión, no engorda nada. Solo sus propios proyectos.
Santa Fe, la Cordial, turística, esa que solo ve quien pretende venderla como tal -desde el despacho que no sabe de audiencias concedidas a vecinos-, seguirá bajo el mando de quien no la puede curar. Que el ciudadano, al menos, sí tenga memoria y no continúe errando, votando -como siempre- al "mejor" de los malos (o, si usted quiere, al aparente "menos malo").
Como nota aparte, quiero destacar y poner de relieve que hay ejemplos de funcionarios que no miran si es feriado, o la hora, para responder un mensaje de vecinos como ser: la concejala Mity Reutemann, de Santo Tomé, y el intendente de Sauce Viejo, Dr. Mario Papaleo.
WhatsApp 3425 080710 - Mail: [email protected]
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.