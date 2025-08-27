Línea directa: llegan cartas

El rincón donde nuestros lectores expresan sus ideas, inquietudes y opiniones sobre los temas que nos atraviesan. Este es tu espacio para hacerte escuchar.
MARÍA
"En mayo, la esquina de Moreno y San Jerónimo estuvo cortada al tránsito casi un mes. Teóricamente, habían hecho y concluido los respectivos arreglos. Pues no: todavía hay una pérdida de agua en una de las 'bocas' redondas (hay dos). Envío fotos porque las calles juntan agua…".
GERARDO Y GRISELDA SGUAZZINI
"Públicamente, por este medio, agradecemos y saludamos en el Día del Abogado al Dr. Ariel Rosemberg. Destacamos su profesionalismo, su buena y humana atención y eficacia, en el desempeño de su labor. Hacemos extensivo este reconocimiento a todos los profesionales del derecho que hacen honor a su trabajo, realizándolo con excelencia".
MARTA SNAIDERO
El diputado Miguel Rabbia presentó un proyecto para crear un Registro único de administradores de consorcios en Santa Fe. La propuesta busca profesionalizar cuentas y dar mayor seguridad a vecinos (copropietarios) e inquilinos. Así lo informó El Litoral el pasado 22/8/2025. Pero hete aquí que el 4/5/2023, desde la Cámara de Senadores (Google) y con el mismo motivo, se expresó (agregando): "en edificios de propiedad horizontal".
La iniciativa establece una regularización específica para clarificar la rendición de las expensas, los recibos que DEBE emitir el administrador, como así también los "criterios" para contratar obras y servicios destinados al consorcio y sanciones para el caso de irregularidades.
Con relación al Centro de recepción de denuncias vinculadas con las infracciones previstas, debe aclararse que la función del administrador se encuentra regulada "parcialmente" en el C.C.C. Art. 2065 y 2066 y concordantes.
En Rosario, nos llevan la delantera. En Santa Fe, todavía estamos en "veremos".
Las preguntas que me hago y se hacen propietarios son: ¿a qué se debe la demora de la ley?, ¿qué intereses se mueven para que un legislador, desde su cargo de senador o diputado, tenga que insistir con ella?
Sobre propietarios e inquilinos, y respecto de presupuestos de trabajo presentados por propietarios (la vez que no ponen excusas para permitir el acceso para constatar), ex administradores no se explican cómo es que quienes no tienen experiencia en llevar a cabo trabajos necesarios, reales (y los inventados para cargar con expensas extraordinarias) perciben un pago que sí discriminan mes a mes y que bien les viene. Es mínima la presencia en asambleas de los interesados en conocer, por ejemplo, sobre el importante presupuesto que se aplica para cubrir un limitado espacio aéreo no común, con elementos para limitar los excrementos de aves; o para saber por qué hay que recubrir paredes del ingreso al edificio con materiales de valor superior y no elegido por la mayoría, para evitar que la empleada que baldea no siga salpicando a diestra y siniestra.
Tampoco se explican ( los que se animan a exteriorizar sus dudas) por qué el administrador siempre contrata al mismo operario, argumentando que fue el presupuesto de menor valor presentado, sin mostrar el de otros...
Desde la administración, no cabe dispensa alguna en no cobrar intereses a propietarios (tengan ingresos suficientes o no), que se ven obligados a agachar la cabeza y pagar; incluso montos alterados sin explicación.
A quien cansado de pedir por distintos medios que se clarifique lo requerido, una vez consumado, se anima a presionar con dicho pago, so pretexto de tomar medidas con cargo para el verdadero dueño del bien.
A Miguel Rabbia me ofrezco para dar ejemplo cabal de estos hechos, y a la Municipalidad u organismos competentes, les pregunto: ¿no se les "prendió la lamparita" para crear el Registro de "vivos" administradores de consorcios? Los que honestamente están dispuestos a cumplir con la tarea encomendada no pondrán objeción, y de esta manera, controlados, no les cabrán dudas a los que alzan su voz en asambleas ordinarias y extraordinarias, sino a los que, por comodidad, callan y pagan.
ALEJANDRO DE MURO
Era sábado, a la tarde. Para canallas y leprosos, "fiesta de guardar".
Central y Newell's jugaban, a 10 minutos del final, un clásico sin goles. El Paraná, a la vera del estadio de Arroyito, dormía su siesta acostumbrada, hasta que el grito de 50.000 almas lo estremeció e hizo que sus aguas se encresparan.
Ángel Di María, artífice de una estridencia mezclada con asombro, había depositado la pelota a 20 metros de Espínola, arquero del rival eterno. Antes, la besó y -cabe presumirlo- la exhortó: "Volá rauda y escabullite por el ángulo superior izquierdo. No des chances para que una mano salvadora pueda desviarte o detenerte". El ídolo, que bien merece llevar el 11 en su espalda (vale más que 10), respiró hondo e inició su viaje hacia el balón. Hubiese querido acompañarlo para hacer más memorable una hazaña que no tuvo nada de azar. Se asemejó a la maniobra de un esgrimista excelso; de un cirujano diestro. El lanzamiento se limitó al propósito de que el esférico traspusiera la línea de meta y quedara picando en el fondo de la valla.
Después, una virtual pila humana de compañeros, con él debajo, que le rendían pleitesía. Los hinchas, en tanto, con voces enronquecidas, se abrazaban con vecinos de tribuna que no habían visto jamás.
Di María, atraído por el club donde se forjó, dejó las mieles europeas y prefirió los riesgos de la "Chicago argentina".
Una vez más, los adversarios del Parque Independencia, protagonistas de un clásico que despierta emociones siempre nuevas y conmovedoras, sufrieron las consecuencias de un delantero, campeón del mundo, más "canalla" que nunca.
ALBERTO FABIÁN ESTRUBIA
Pronunciaron mi nombre
y mi corazón latía.
Y entonces descubrí
lo que yo no sabía.
Y avizoré los años luminosos,
los años de mi vida.
y recogí las flores
y curé las heridas.
Vi las constelaciones en el cielo
allá en la lejanía
y sembré luces en la zona umbría.
Viendo mi pueblo andar
buscando la alegría.
descubrí lo bello
y muchas alegrías.
Amasijo de besos,
ternuras y caricias,
bronca en mis puños
y ver que se sufría
Y también hubo manos
portando sus espadas
buscando mi agonía.
Y que al dolor ajeno
yo también lo sentía.
y que no me era extraño,
también pertenecía.
Y eso yo lo sabía.
Y pronto me di cuenta
de que el mundo que quería
se iba haciendo de a poco
como el albor del día.
Con muchos leños rojos
y llamas encendidas.
Y sentí que ese sueño
que de lejos venía,
se acurrucó en mi pecho
para toda mi vida.
Y entonces me di cuenta
de que yo ya lo sabía
La noche quedó lejos
y está llegando el día.
