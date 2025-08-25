Línea directa: llegan cartas

El rincón donde nuestros lectores expresan sus ideas, inquietudes y opiniones sobre los temas que nos atraviesan. Este es tu espacio para hacerte escuchar.
OMAR PEDRO
"Escuché que en China ya se habla de la creación de robots con capacidad para funcionar como el vientre de una mujer para la reproducción humana. Que solo bastará con un óvulo y un esperma para iniciar la vida dentro de un cacharro de lata, que imitará inclusive el líquido amniótico y el cordón umbilical. ¿Hasta dónde nos llevará la robótica, la I.A., en los próximos años? Se habla de que en el año 2050 ya habrá muchísimos robots en las viviendas, realizando tareas para los humanos. Inclusive, de la instalación de nanochips en el cerebro humano, dotándolo de una inteligencia prodigiosa, ya que con solo pensarlo podrá encontrar en los archivos del respectivo chip todos los conocimientos e información que necesite. En el futuro, habrá androides: mitad humanos mitad robots. Pero para quienes creemos en la Palabra de Dios, sabemos que no llegaremos a tanto: que habrá una intervención divina antes, lo que está escrito en el Apocalipsis".
VECINOS
"Acudimos a este espacio, porque necesitamos saber quién está a cargo de la respectiva vecinal, ya que luego del triste fallecimiento de su presidenta, nadie hasta la fecha ha anunciado elecciones para ocupar y desempeñar esa función. Y en caso de estar siendo conducida por alguien de la Comisión de la ex presidenta, debería por lo menos dar a conocer qué hará con esa institución barrial. Estamos acéfalos. El barrio está literalmente abandonado, deteriorado, sin nadie que reclame y gestione institucionalmente mejoras y demás. Sus calles rotas, las malezas y yuyales lo rodean e invaden, generando un paisaje desolador para los que lo habitamos. Sobre la calle Jiménez Assua, a la altura de Alejandro Greca, subsiste a duras penas la canchita Pío XII (fotos), donde se hacían lindos partidos entre los chicos y hoy está cubierta por yuyos, malezas y alimañas: hasta aparecieron víboras allí. Hemos reclamado al municipio, lo que cayó en saco roto... También es un desorden el estacionamiento, sumado a la existencia de autos rotos, destruidos en las calles, y otras situaciones que se dan y que son muestras de la desidia imperante en este hermoso barrio. Asimismo, los camiones de Cliba ingresan para vaciar los contenedores de basura, pero dejan esparcidos muchos residuos alrededor. Antes usaban una pala ancha para recoger lo que quedaba en el suelo, pero ahora los dejan así como queda. Necesitamos que alguien intervenga y gestione debidamente todos estos reclamos ante el Ejecutivo municipal. Que alguien del gobierno tome cartas en el asunto".
RUBÉN LEORZA
En la nueva Constitución de Santa Fe se está tratando el tema de nuestra Caja de Jubilaciones de la provincia, y existe el peligro de que quede abierta la puerta para que pase a la Nación, lo que sucedió con otras provincias; por ende, eso significaría jubilaciones más bajas y menos derechos.
Hasta el momento, la respectiva Caja de la provincia tenía la denominación de "intransferible" (haciendo alusión a la persona, es decir, al Estado provincial puntualmente), pero hay una propuesta mayoritaria para que se cambie a "indelegable" (lo que referiría solo a las funciones de la Caja) y cuyo significado semántico no es el mismo, dejando la posibilidad de que pase a dominio de la Nación, obteniendo como resultado jubilaciones de miseria.
Lo que debemos exigir los ciudadanos de Santa Fe es que continúe siendo intransferible. O sea: que las jubilaciones de los santafesinos se decidan acá y no en Buenos Aires. Para que nadie pueda rifar nuestro futuro.
Los bloques minoritarios van a sacar un dictamen de minoría, el que debe subrayar la palabra "intransferible" para la Caja provincial, de modo que cuando se trate el tema, la semana próxima, haya dos dictámenes.
SUSANA ALASSIO
Señores concejales: deliberen, acrediten quiénes son y cuál es la respectiva función que desempeñan. Los ciudadanos santafesinos confiamos en que saben mirarnos. Si caminan junto a nosotros por las calles, disfrutarán hacerlo, rodeándose de una vegetación presente, que brille y se destaque en los espacios públicos; y que cuando miremos al cielo, el sol no aparezca esquivo y el transitar no se dificulte. Los edificios se han convertido en intrusos e invasores, para cuya construcción cuentan con la debida autorización y control municipal. Ponen barreras en sus veredas, obligando a bajar y circular por el peligroso asfalto.
Asimismo, se deben restaurar las veredas en general: uno va caminando y de pronto se encuentra con baldosas rotas que dificultan el andar, amén del riesgo latente de llegar a lesionarse… Y surge con fuerza la pregunta, la que nos hace pensar más allá de poder transitar o no debidamente por las veredas averiadas: todo el espacio que pretendemos público ¿es realmente accesible y garantiza la igualdad de oportunidades para hacer uso del mismo? ¿Cómo hacen los ciudadanos para trasladarse con muletas?, ¿cómo pueden desplazarse en sillón de ruedas? ¿Cómo, los adultos mayores que usan bastones? ¡¡¿Cómo?!!
Si lo analizan, seguramente uniendo el pensamiento racional con la inteligencia artificial, surgirá la respuesta y el proyecto: construcción de rampas. Entonces, seguramente el señor intendente conformará un presupuesto, solicitará a las empresas constructoras -que son muchas y tienen la responsabilidad ciudadana y moral de hacerlo- la colaboración para concretarlo. ¡¡¡No es imposible!!!
Sueñen con que nuestra ciudad sea amigable, en la que todos podamos disfrutar de sus árboles, caminando seguros por veredas iluminadas y en buenas condiciones.
ALAN JOSÉ GOITIA
Sus ojos son paisajes donde me pierdo,
y al mismo tiempo, nunca me encuentro.
Alma noble, corazón de fuego,
brillo intenso y ternura inigualable.
Su humor es un código secreto,
solo descifrado por quienes saben mirar,
libre como el sol que se despide al atardecer.
Sus gestos son suaves, su mente un torbellino;
insaciable y feroz, pero con hilos de paciencia
que equilibran cada instante.
Sus caricias son únicas, sus besos ardientes,
abrazos que hablan de almas gemelas
que se hallaron sin buscarlas.
Cree tenerlo todo,
sin notar que aún se deja cegar
por ilusiones y mundos ficticios.
Dolerá, porque esta vez
no pude alcanzarla.
Despertará tarde,
y entonces descubrirá que la felicidad
vive en la sencillez de los gestos pequeños,
en los actos silenciosos de amor.
Que la valentía de arriesgarse
revela un mundo más simple:
solo hay que reír, amar y vivir.
La vida no consiste en terminar un cuento con final feliz,
sino en aprender a ser feliz
sin tanto cuento.
