Línea directa: llegan cartas

El rincón donde nuestros lectores expresan sus ideas, inquietudes y opiniones sobre los temas que nos atraviesan. Este es tu espacio para hacerte escuchar.
ROBERTO SÁNCHEZ
"La intención es atrasar e instaurar el carry trade -pasar de la divisa a tasas altas para que la gente no vaya al dólar-: negocio para grandes bancos e inversores. Con esta medida, dicen evitar el traslado del coste de la devaluación a los precios, por lo que se supone que es un beneficio para el consumidor, evitando la inflación. Es cierto que medidos en dólares las jubilaciones y algunos ingresos se elevaron, pero también es cierto que cada vez y por el atraso (costosísimo para los argentinos) se necesita el doble para la subsistencia. Tengo entendido que cuando uno deja de pagar un servicio después hay que abonarlo actualizado, más cargas de intereses. Con esto digo que todo lo que se deja de hacer, luego será peor: jubilados, discapacitados, rutas, sueldos Garrahan, salarios, etc., etc. Todo esto se supone hasta las elecciones ¿y el día después? Se parece más al jefe de una mesa de dinero que transformó a la Argentina que a un ministro de Economía. Sin la micro no hay macro".
OMAR PEDRO
Quisiera expresar mi más profunda preocupación, no por los políticos de nuestro querido país, sino por la sociedad de Argentina. A veces pienso si los mensajes conspirativos no tienen algo de realidad. Muchos se preguntan si las vacunas del Covid 19 no tenían algo raro, que nos hacen pensar tan alocadamente. No se asusten, no adhiero a las teorías conspirativas. Pero ciertamente me preocupa la forma de pensar de muchísima gente con la que he hablado.
Es increíble cómo persiste el odio, como xenófogo, entre peronistas, mileístas, radicales, del PRO y otras ideologías. ¿Quién contaminó de tal manera las mentes de las personas, al punto de haber instalado tanto odio en la profundidad del ser? No se puede hablar con nadie... Ante cualquier atisbo de mención de un pensamiento en contrario, el interlocutor explota como una dinamita y hasta casi te insulta por pensar distinto.
Sinceramente, no sé si es algo espiritual, o algo que teníamos dormido en nuestro corazón argentino, pero es la muestra más evidente de desunión y odio desenfrenado en una sociedad muy hipócrita, ya que cuando gana Argentina en el fútbol, ahí somos todos para uno y uno para todos. Otros pueblos del mundo, con sociedades así han terminado en cruentas guerras civiles. Algo impensado e imposible que suceda en una sociedad como la argentina.
MATÍAS ROSSI
¿Cuánto más deberá pagar la sociedad argentina con esta política de gallos de riña que solo busca destruir al otro por creerse predestinados a salvar a la patria? Dirigentes de sordera absoluta y, lo peor, sin escuchar a la gente que los elige. Y digo pagar porque hace 70 años de generaciones postergadas, un tiempo demasiado largo y costoso para una sociedad que supo sentirse orgullosa de sus inmensas riquezas e inagotables oportunidades de progreso. Que están ahí, pero que a nadie parece importar.
En lo personal, estoy harto de las peleas por los egos políticos, que nada tienen que ver con la discusión de las políticas de Estado ausentes que todos necesitamos. ¿Acaso alguien cree que un partido político, más aún, una sola persona, por sí sola, va a solucionar nuestros problemas? Se equivoca el gobierno si presume de sus éxitos económicos por tener todavía después de 20 meses, una inflación anual del 40 % y un déficit 0 a costa del bolsillo de los más desprotegidos, los jubilados, el abandono de la educación, la salud y la descapitalización de la infraestructura del país, que se cae a pedazos. Se equivoca la oposición si no realiza un profundo recambio dirigencial, porque a muchos de los que quedan del pasado no les cree nadie. La ausencia del pueblo en las urnas avala mis palabras. Atravesamos un momento importante.
La Justicia por fin se atrevió a encerrar a los que nos estafaron y quiero creer que, como debe ser, será así en el futuro. Falta que los políticos nos demuestren de una buena vez que son verdaderos servidores de la República y dispuestos a afianzar un diálogo que beneficie a la gente, porque eso es lo que les exige nuestra Constitución. ¿La leyeron antes de jurar por ella, o seguiremos perdiendo el tiempo?
AJG
Te extraño como el río espera a la lluvia: sin tristeza, pero con deseo,
mientras la arena y el tiempo me recuerdan que todo llega.
Y así, dos almas se encuentran sin prisa,
con la leve sombra de la culpa,
pero libres del miedo que el silencio deja.
Almas gemelas que, aunque dispersas en el espacio,
se reconocen en un susurro,
como la arena que vuelve a la orilla
sin preguntar por qué.
Aunque tengamos nuestras vidas hechas,
el destino quiso que nos cruzáramos,
como dos caminos que, sin buscarlo,
se encuentran para seguir andando.
No hay promesas ni urgencias,
solo la certeza tranquila
de que el encuentro es parte del viaje,
y que la corriente siempre encuentra su cauce.
MARTA, DE B° CIUDADELA NORTE
"Al Sr. intendente en funciones: es una vergüenza que en todo este período que está ejerciendo, no haya caminado, observado, abordado y solucionado las múltiples y constantes deficiencias que sufren los barrios santafesinos. Por lo visto, ningún funcionario lo hace tampoco. Los invito a circular por J.M. Zuviría, entre Av. Peñaloza y Pje. Santa Fe. Estamos hablando de una calle a 20 cuadras de Bv. Pellegrini. Me consta porque paso todos los días por esa cuadra para ir y venir de trabajar. Esta zona está pegada a B° Schneider, también con sus grandes necesidades y problemáticas sin respuesta... En su momento, pagué varios impuestos al bache ¿¿¿y???… A las imágenes me remito".
