#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Llegan Cartas

Cacho Castaña y la expectativa del presente

A través un clásico tema del cantautor ya fallecido, el lector Hugo Modesto Izurdiaga hace un breve repaso por las crisis del país y la constante esperanza social frente a los nuevos desafíos económicos de hoy.

Humberto Vicente Castagna (1942-2019). Cantante, compositor, pianista y actor argentino, más conocido por su nombre artístico: Cacho Castaña. Con los años emergió como un ícono de la esencia porteña, que incursionó en el rol de empresario teatral y musical.Humberto Vicente Castagna (1942-2019). Cantante, compositor, pianista y actor argentino, más conocido por su nombre artístico: Cacho Castaña. Con los años emergió como un ícono de la esencia porteña, que incursionó en el rol de empresario teatral y musical.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

En 1988, Cacho Castaña compuso "Septiembre del '88", una canción que resumía el desánimo popular por la alta inflación y las dificultades financieras de la época. Décadas después, esta melodía nos invita a reflexionar sobre la historia argentina. Aquel contexto mostraba un país que buscaba respuestas al estancamiento económico:

"Si vieras qué triste que está la Argentina,/ se muere de pena por tanta mentira,/ de tanta promesa por nadie cumplida./ Si vieras qué triste que está la Argentina./ Tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan./ Se muere de pena por tanta mentira./ De tanta promesa por nadie cumplida./ Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas (...)"

Hoy, la realidad plantea un panorama de transición. Mientras nuestros funcionarios se centran en la búsqueda del equilibrio fiscal, el ciudadano de a pie mantiene la expectativa de que los indicadores macroeconómicos finalmente impacten positivamente en el presupuesto de los hogares, mejorando así el bienestar de la gente.

De todas formas, como dice el mismo Cacho en su recordada canción: "Pero, de una manera u otra, vamos a salir adelante/ Hay algo que no se debe perder nunca y es la esperanza". El argentino de hoy demuestra su resiliencia ante sus problemas cotidianos, porque siempre se aferra a esa dosis de esperanza y tiene confianza de que se puedan lograr mejoras en la economía para el bien de todos.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Edición Impresa

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro