En 1988, Cacho Castaña compuso "Septiembre del '88", una canción que resumía el desánimo popular por la alta inflación y las dificultades financieras de la época. Décadas después, esta melodía nos invita a reflexionar sobre la historia argentina. Aquel contexto mostraba un país que buscaba respuestas al estancamiento económico:
Cacho Castaña y la expectativa del presente
A través un clásico tema del cantautor ya fallecido, el lector Hugo Modesto Izurdiaga hace un breve repaso por las crisis del país y la constante esperanza social frente a los nuevos desafíos económicos de hoy.
"Si vieras qué triste que está la Argentina,/ se muere de pena por tanta mentira,/ de tanta promesa por nadie cumplida./ Si vieras qué triste que está la Argentina./ Tiene la mirada de los caminantes que ya no caminan./ Se muere de pena por tanta mentira./ De tanta promesa por nadie cumplida./ Si vieras sus calles que tanto reían, ya no son las mismas (...)"
Hoy, la realidad plantea un panorama de transición. Mientras nuestros funcionarios se centran en la búsqueda del equilibrio fiscal, el ciudadano de a pie mantiene la expectativa de que los indicadores macroeconómicos finalmente impacten positivamente en el presupuesto de los hogares, mejorando así el bienestar de la gente.
De todas formas, como dice el mismo Cacho en su recordada canción: "Pero, de una manera u otra, vamos a salir adelante/ Hay algo que no se debe perder nunca y es la esperanza". El argentino de hoy demuestra su resiliencia ante sus problemas cotidianos, porque siempre se aferra a esa dosis de esperanza y tiene confianza de que se puedan lograr mejoras en la economía para el bien de todos.