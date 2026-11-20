Hay un momento en los hospitales que casi nunca aparece en las estadísticas. No es el momento en que alguien muere, sino el que viene después, cuando un médico se acerca a una familia y pronuncia esas palabras que nadie está preparado para escuchar. Su hijo murió. Su esposa no sobrevivirá. Su marido ha fallecido. Unas pocas palabras, dichas en segundos, pueden derrumbar una vida construida durante décadas.
Carlos Felice: crear empleo desde el servicio social, una paradoja posible en el sector salud
Los hospitales saben comunicar una muerte, pero nadie tiene la tarea de quedarse con quien recibe la noticia. La experiencia del Reino Unido durante la pandemia muestra que esa tarea podría convertirse en trabajo.
El médico ha cumplido con su obligación. Quizás explicó lo sucedido, quizás ofreció sus condolencias, y luego se retiró, porque hay otros enfermos y otras urgencias esperando. Pero alguien permanece allí: alguien que tal vez no comprendió del todo lo que le dijeron, que no sabe a quién llamar ni qué hacer con las próximas horas. Y entonces cabe preguntarse quién se queda con esa persona.
Hemos construido una medicina extraordinaria, capaz de trasplantar órganos, intervenir un corazón y sostener artificialmente funciones vitales. Sin embargo, casi nada hemos construido para sostener a un ser humano en el instante en que su mundo se derrumba. En esas circunstancias el silencio puede confundirse con la tranquilidad, y quizás allí resida una de nuestras mayores equivocaciones: suponer que quien no pide ayuda no la necesita. No se trata de que el médico se convierta en psicólogo ni de tratar el dolor como una enfermedad, sino de algo más elemental: no abandonar a nadie en ese momento.
La pregunta, entonces, es quién podría hacerlo. Una respuesta posible llegó de un lugar inesperado. En 2020, cuando la pandemia dejó al sistema de salud británico sin personal suficiente, el gobierno pidió al General Medical Council que habilitara de manera temporal a los médicos que habían dejado de ejercer en los últimos años. Unos 11.800 recibieron ese registro de emergencia en pocos días, sin pagar matrícula, y luego se sumaron casi 19.000 más. En paralelo, el servicio de salud inglés lanzó una convocatoria de voluntarios que buscaba 250.000 personas y recibió más de 750.000 en cuatro días para tareas de apoyo logístico y comunitario. Aunque la escala y la complejidad de una guardia hospitalaria exigen hoy un abordaje mucho más específico y profesionalizado que aquel voluntariado masivo, la lección de fondo sigue vigente: hay profesionales retirados dispuestos a volver si el Estado les ofrece un marco claro, y hay una ciudadanía que responde cuando se le propone una tarea concreta y con sentido.
Argentina podría tomar ese modelo y aplicarlo no a una emergencia, sino a una necesidad permanente: la contención de la persona en duelo en las horas que siguen a una muerte repentina. Y aquí aparece una paradoja que vale la pena atravesar. Solemos pensar el servicio social y el empleo como mundos separados: el primero asociado a la vocación y la gratuidad, el segundo al salario y al mercado. Proponer que acompañar a un desconocido en su peor momento sea un trabajo rentado parece, a primera vista, una contradicción. Pero la paradoja es solo aparente. Lo que hoy no se paga no deja de tener valor; simplemente queda librado a la casualidad, a que un médico tenga tiempo o a que una enfermera sea especialmente sensible. Cuando una tarea es necesaria pero no tiene responsable, nadie la hace de manera sistemática. Convertir ese cuidado en un puesto de trabajo no lo desnaturaliza: lo vuelve exigible.
La propuesta podría apoyarse en tres grupos. Los primeros, médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales jubilados, que con pocas horas semanales y sin perder su haber podrían coordinar el servicio y atender los casos más complejos. No sería una novedad absoluta: en 2020 la Provincia de Buenos Aires ya permitió, por decreto, que jubilados volvieran a trabajar en el sistema de salud cobrando íntegra su jubilación. Los segundos, personas que buscan reinsertarse en el mercado laboral, que tras una formación certificada podrían desempeñarse como acompañantes en las guardias de los hospitales con mayor demanda. Y los terceros, voluntarios capacitados que se ocuparían de tareas complementarias, como los llamados de seguimiento o el contacto con los familiares, sin reemplazar nunca a quienes cobran por esa responsabilidad.
El procedimiento sería sencillo, y lejos de superponerse o competir con los servicios de Trabajo Social y Salud Mental que ya existen en los hospitales, funcionaría como una primera línea de contención inmediata para descomprimirlos. Antes de comunicar una muerte, el equipo médico avisa al acompañante de turno, que permanece con la familia, la orienta en los pasos inmediatos, la ayuda a llamar a alguien de confianza y se queda hasta que esa persona llega. Si advierte señales de riesgo o desborde clínico, deriva de inmediato al equipo de salud mental de guardia. Nadie que salga desorientado se retira solo, y días después, con su consentimiento, alguien vuelve a llamar para saber cómo está. El marco legal ya existe: la Ley Nacional de Prevención del Suicidio incluye entre sus objetivos la posvención y la asistencia a las familias, y la Ley de Salud Mental ofrece los equipos a los que derivar. Lo que falta es convertir esos principios en una presencia concreta en el pasillo del hospital. Un programa piloto en algunas guardias de alta complejidad permitiría medir resultados antes de extenderlo.
Nada de esto promete evitar todas las tragedias; sería irresponsable afirmarlo. Tampoco es un reproche a los médicos, que conocen como nadie la exigencia de su trabajo. Precisamente por eso, esta responsabilidad no puede descansar solo sobre ellos: necesita una respuesta institucional que no dependa de la sensibilidad individual ni del azar.
Tal vez hemos confundido durante demasiado tiempo el final de una intervención médica con el final de nuestra responsabilidad humana. No son lo mismo. Cuando un médico comunica una muerte, para una familia puede estar comenzando una de las experiencias más difíciles de su existencia. No podemos recorrer ese camino por ella ni quitarle su dolor. Pero podemos hacer algo más sencillo y, quizás por eso mismo, imperdonable cuando lo olvidamos: quedarnos, aunque sea el tiempo necesario para que llegue otra mano, otra voz, otro ser humano. Si esa presencia se organiza como trabajo, la paradoja se resuelve, y el servicio social se convierte en empleo digno. Una medicina que se propone defender la vida no debería olvidarse de quienes tienen que seguir viviéndola.