Existe un pacto silencioso, casi sagrado, sobre el cual sostenemos la frágil arquitectura de nuestras vidas: la convicción de que el tiempo guarda una secuencia justa. Concebimos la existencia como un río donde las generaciones precedentes desembocan primero, agotando sus cauces para que las aguas más jóvenes continúen corriendo hacia el porvenir.
La cronología rota
Una sentida reflexión sobre el dolor incomprensible de perder a los más jóvenes y la persistente lucha por reconstruirse ante lo absurdo del destino fatal.
Cuando esa cronología elemental se violenta, la realidad no solo se quiebra; se vuelve un insulto intolerable a la razón. Es mi tiempo, no el tuyo; son tus años por desplegarse, no las horas que yo ya he gastado. Frente a la intromisión brutal del azar, la idea de un orden cósmico se desmorona en una mueca de crueldad.
Cuesta eludir la sospecha de que los dioses juegan con nuestras vidas por mero capricho, castigando con frialdad ciega lo que aún era inocente, lo que conservaba la pureza de lo no corrompido. ¿Cómo soportar el peso del tiempo cuando este deja de ser un testigo del crecimiento para transformarse en un verdugo arbitrario?
El dolor no pide consuelos fáciles ni tolera la resignación prematura; engendra una ira ardiente, visceral, que arremete contra un adversario que no tiene rostro, ni tribunal, ni respuesta: el destino mismo, una fuerza avasallante e inconfrontable a la que no podemos exigirle cuentas.
El abismo que se abre bajo los pies no solo amenaza con devorarlo todo, sino que reclama una entrega que el alma se resiste a conceder. Entonces... ¿cómo se enyesa un espíritu fracturado en su médula?
La experiencia acumulada, lejos de servir como bálsamo o refugio, se revela como una carga insoportable; haber recorrido ya los caminos del mundo no otorga inmunidad frente al desgarro, sino la amarga lucidez de saber cuán indefensos estamos ante el absurdo.
Ver truncada la inocencia mientras uno permanece de pie es una paradoja insostenible, un reproche que resuena en cada rincón del pensamiento: ¿cómo se permite el orden de las cosas perpetrar semejante transgresión? Seguir adelante en medio de ese páramo no implica perdonar la injusticia del mundo ni apagar el fuego del reclamo.
Se avanza a tientas, sosteniendo los pedazos de la propia historia contra el pecho, aprendiendo a respirar en un aire súbitamente más denso y frío. Permanecer es, en última instancia, el único acto de resiliencia que nos queda: habitar el vacío sin rendirse al silencio, custodiando con furia y con ternura la memoria de lo que debió haber sido eterno.