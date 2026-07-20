Por Carlos Felice

El resplandor intolerable: Messi y la trinchera mística del alma argentina

Hay historias que empiezan en una cancha y terminan explicando el corazón de un país. Esta columna propone una mirada sobre el vínculo entre la Argentina y su Selección como la mayor historia de amor colectiva de nuestra época: un recorrido por la identidad, la patria y el significado de volver a creer.