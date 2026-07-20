La historia del fútbol suele escribirse con la tinta de los resultados, pero su mitología se esculpe con la materia prima del asombro y la resistencia. Cuando una luz es demasiado intensa, cuando su resplandor desafía las leyes de la lógica del tiempo y de la biología, provoca una ceguera inmediata en aquellos que necesitan el orden gris de las estructuras para justificar su existencia. La destreza absoluta, manifestada en la madurez crepuscular de quien no debió dominar pero dominó, se convierte en un espejo intolerable para el envidioso y el burócrata.
El resplandor intolerable: Messi y la trinchera mística del alma argentina
Hay historias que empiezan en una cancha y terminan explicando el corazón de un país. Esta columna propone una mirada sobre el vínculo entre la Argentina y su Selección como la mayor historia de amor colectiva de nuestra época: un recorrido por la identidad, la patria y el significado de volver a creer.
Es esa luz enceguecedora la que activa los mecanismos de la desposesión. No es el azar lo que priva a un ser de absoluta ejemplaridad de su reconocimiento legítimo; es la ingeniería del rencor mediático, instalada desde terminales de poder que necesitan devaluar la genialidad para proteger sus propios altares y narrativas dominantes. Ante la magnitud de un coloso que carga sobre sus hombros el peso de millones de ilusiones a una edad donde otros solo contemplan el retiro, la mediocridad instalada prefiere refugiarse en el frío veredicto de un desenlace colectivo para negar la gesta individual más descomunal de la era moderna.
Esa ceguera voluntaria y maliciosa no es un fenómeno aislado, sino el síntoma de una geopolítica cultural que trasciende el balón. El ensañamiento de las campañas de descrédito encuentra un eco doloroso en la discordia de las naciones vecinas, que prefieren adoptar la mirada fría y condescendiente de los antiguos centros de poder antes que reconocer la soberanía de un triunfo estético surgido de su propio suelo. Al alinearse con el discurso de los colonizadores intelectuales del deporte, estos sectores revelan una sumisión conceptual: la incapacidad de validar lo propio si no viene refrendado por el beneplácito de las capitales europeas. Es precisamente en esa hostilidad circundante donde el fervor de la hinchada encuentra su razón de ser y su combustible más puro.
La resistencia argentina no es mero aislamiento, sino una trinchera espiritual; es la certeza de que la sustentabilidad de la épica reside en la comunión del propio pueblo, inmune al coro de desprecio exterior. Figuras de la talla de Ibrahimovic, Klopp o Henry actúan como los guardianes de la verdad del juego, aquellos que aún pueden ver en la oscuridad del sectarismo y recordar que el fútbol le pertenece a quien transforma el juego, no a quien simplemente cumple un libreto institucional.
Al final, el despojo formal es una ilusión transitoria: las campañas se diluyen y los premios de bronce se oxidan, pero la leyenda de oro, tallada en la ceguera de los vencidos por la envidia, permanece intacta en el olimpo inalcanzable de la memoria popular.