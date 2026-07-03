Carlos Felice

La intimidad expropiada: el dolor en la era del rendimiento

En una sociedad que convierte cada emoción en contenido, el dolor ha dejado de ser un espacio de transformación para convertirse en un espectáculo. Carlos Felice reflexiona sobre la pérdida de la intimidad, la cultura de la exposición permanente y la necesidad de recuperar el silencio como último refugio de la condición humana.