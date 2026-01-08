Problemas de Fermi

Enrico Fermi (1901-1954). Físico italiano, naturalizado estadounidense, reconocido por el desarrollo del primer reactor nuclear y sus contribuciones a la evolución de la teoría cuántica, la física nuclear y la mecánica estadística. Conocido como el "arquitecto de la bomba atómica", se destacó por su capacidad tanto en el plano teórico como experimental. El elemento Fermio, producido en forma sintética en 1952, fue nombrado en su honor.