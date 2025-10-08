En el cuartel general de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por su sigla en inglés), en el estado de Virginia, se levanta una escultura conocida como Kryptos.
Fue creada en 1990 por un artista llamado Jim Sanborn y consiste principalmente en una placa de cobre de unos cuatro milímetros de espesor y doblada en forma de S, como simulando ser una hoja de papel emergiendo de una antigua impresora.
Sobre la placa hay calados 97 caracteres (letras y otros símbolos tipográficos) que forman cuatro mensajes en clave. Tres de los cuatro mensajes ya fueron descifrados. Pero el cuarto permanece sin resolver. Sanborn, próximo a cumplir 80 años, ha dicho que revelará el significado de este mensaje en noviembre de este año.
Se ha dicho de Kryptos que es el mensaje en clave más famoso de la historia. Pero, probablemente, Kryptos deba compartir ese calificativo con el texto que, según imagina Edgar Allan Poe en "El escarabajo de oro", esconde las instrucciones para encontrar el tesoro del Capitán Kidd, un pirata del siglo XVII.
Poe (1809-1849) es conocido por sus cuentos de terror, por su poema "El cuervo" y por ser el creador del género policial. Pero, entre otras inquietudes intelectuales, estaba interesado en la criptografía.
En la década de 1830, cuando era columnista en el Alexander's Weekly Messenger -una revista de Filadelfia-, Poe solía publicar mensajes en clave para que los resolvieran los lectores. En otra ocasión desafió a sus lectores a que le enviaran un mensaje en clave que él no pudiera descifrar.
Alguien envió un texto que Poe efectivamente no pudo descifrar. Poe quedó tan desconcertado que afirmó que el texto era una secuencia aleatoria de caracteres sin sentido. Recién en 1975, un experto en criptografía llamado Brian J. Winkel descifró el mensaje.
Poe combinó su conocimiento de criptografía con su actividad literaria en "El escarabajo de oro", cuento publicado en 1843. En el cuento, un hombre llamado Legrand encuentra en la playa un pergamino con lo que parece ser una secuencia arbitraria de números y símbolos.
Legrand sospecha que podría tratarse de un mensaje en clave con las instrucciones para encontrar el tesoro de un pirata y se dispone a descifrarlo.
El método empleado por el capitán Kidd para encriptar el mensaje consiste en reemplazar cada letra del texto original por un símbolo. Siempre el mismo símbolo para la misma letra. Es un método de encriptación relativamente simple conocido como clave de sustitución. "El escarabajo de oro" es casi un manual de instrucciones para resolver claves de este tipo.
Legrand comienza por contar cuántas veces aparece cada símbolo en el mensaje y asocia el símbolo que más se repite (el número ocho) a la letra más frecuente en el idioma inglés (la e). Confirma esta suposición por el hecho de que el par 88 aparece cinco veces en el mensaje y, efectivamente, la letra "e" se duplica muchas veces en inglés (como en las palabras feed, speed, agree, etc.).
Luego analiza la distribución de los símbolos buscando una secuencia de tres símbolos que termine con 8. Encuentra que el grupo ;48 aparece siete veces en el texto. Supone, entonces, que ese grupo corresponde a la palabra the (la más frecuente en inglés).
Cada nueva palabra que descifra lo conduce a identificar otros caracteres. Así, paso a paso, termina por descifrar todo el mensaje. Y sí, el mensaje conduce a Legrand al tesoro del capitán Kidd.
El autor es periodista y divulgador científico.
