Queridos amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que hayan tenido una buena semana. Una vez más nos tomamos un tiempo para reflexionar sobre los textos bíblicos de hoy. Quiero centrar mi reflexión en esta frase del Evangelio: "El que ama más a su padre y a su madre que a mí, no es digno de mí".
"El que ama más a su padre y a su madre que a mí, no es digno de mí"
Explorar la importancia de escuchar la voz interna que guía nuestras acciones, priorizando la Ley Natural sobre las normas humanas en un mundo complejo.
Tal vez a simple vista pueda parecer una frase fuerte y chocante, porque... ¿Dios puede pedirnos tanto? ¿No se produce el conflicto entre el amor a nuestros padres terrenales y a Dios mismo? Entonces: ¿cómo entender esta afirmación de Jesús?
En primer lugar, amar a Dios más que a los demás, significa obedecer la voz de nuestra conciencia, que es la voz de Dios. Algo en lo más profundo de nuestro corazón nos dice: "Haz el bien y evita el mal, no matarás, no robarás (…)".
Y eso es la Ley Natural que hace referencia a las exigencias fundamentales que Dios mismo ha inscrito en el corazón de cada uno de nosotros. En segundo lugar, poner en primer lugar al "padre terrenal" significa dar más importancia a las leyes humanas que a las divinas, es decir, dar más importancia a la ley positiva que a la Ley Natural.
Desde aquí surge una pregunta concreta y vital. ¿Usted, querido amigo, escucha la voz de Dios, escucha la voz de su conciencia, o da más importancia a lo que nos dictan los seres humanos? La voz de la conciencia instalada por Dios en cada ser humano es fuerte, no se la puede engañar, coimear o silenciar.
Si has robado, aunque la justicia te absuelva, tu conciencia te dirá: "¡Has robado!". Si has mentido, tu conciencia te dirá: "¡Has mentido!". Si has abortado, aunque la ley del aborto te lo permita, tu conciencia te dirá: "¡Has matado a una creatura inocente".
Y esto es fuerte, sí muy fuerte. No se puede matar ni silenciar la propia conciencia porque ahí Dios mismo levanta su voz, porque la conciencia es el lugar sagrado. ¿Usted piensa que los que empobrecieron a nuestro país robando, no sienten nada? Por todo el daño que han causado a sus hermanos, su conciencia... ¿no les produce ningún remordimiento?
No estoy tan seguro. Sigo reflexionando y pregunto: ¿Qué es lo primero, lo que dice Dios o lo que promulga el hombre a través de sus legisladores en el Congreso? ¿No debería haber una complementación entre lo que dice Dios y lo que promulga el hombre? Siempre, en caso de duda, primero es la Ley Natural y después la ley positiva.
Teniendo en cuenta la situación actual en nuestra Patria, tan compleja y en muchos casos tergiversada, resulta necesario reflexionar más sobre este tema tan espinoso y pocas veces abordado. Mis queridos amigos. Hace tiempo, el filósofo alemán, Friedrich Nietzsche dijo: "Dios ha muerto, lo hemos matado nosotros".
Lo hicimos antes y también lo hacemos ahora. No en el sentido literal, pues nadie puede matar a Dios, sin embargo lo estamos eliminando permanentemente de la cultura, de la educación, de la vida.
El pueblo para caminar necesita un horizonte claro (necesita saber hacia dónde caminar), pero por ahora en nuestra Patria no lo encontramos. Nos acostumbramos a la crítica, a la queja, pero nos cuesta asumir nuestro protagonismo y nuestra responsabilidad.
El papa Francisco cuenta que cuando estuvo en Buenos Aires, un día le preguntó a un porteño que encontró en la calle: "Señor, ¿cómo está usted?". Y el hombre respondió: "Padre, estoy mal, pero ya acostumbrado". ¡Qué frase terrible! Entonces pregunto... ¿podemos acostumbrarnos a vivir en la pobreza, a sufrir injusticias de parte de los demás?
En el contexto actual de nuestra Patria, la oración elaborada hace veinticinco años, sigue manteniendo su actualidad. Nos dice: "Nos sentimos tristes y agobiados". Queremos ser un pueblo libre y soberano, pero con frecuencia seguimos siendo una muchedumbre.
La diferencia entre un pueblo y una muchedumbre es abismal. Un pueblo comparte sueños, proyectos comunes, tiene su identidad. Una muchedumbre no mira el mismo horizonte, la manejan, la llevan adónde quieren los demás.
Si no decidimos en qué creer, soñar, vivir, alguien lo hará por nosotros. Pensemos por unos minutos sobre los temas abordados hoy a la luz del Evangelio. Que todos tengamos una linda semana, con alegría y gratitud. Que Dios nos bendiga.
29 de junio, Día del Papa (*)
Cada 29 de junio, la comunidad global se detiene para conmemorar el Día del Papa. Coincidiendo con la Solemnidad de San Pedro y San Pablo, esta fecha trasciende la liturgia para convertirse en un espacio de balance y reflexión sobre el rol de la Iglesia en el escenario internacional.
Este año, la celebración adquiere un matiz especial: nos encuentra consolidando el camino trazado por el papa León XIV, quien desde su elección en mayo de 2025 viene proponiendo una reforma profunda basada en la cercanía, la gestión moderna y la descentralización.
Para entender la relevancia de este día, es necesario viajar al origen. El 29 de junio no celebra la figura individual de un pontífice, sino la institución del papado a través de sus dos columnas fundacionales, quienes sufrieron el martirio en Roma.
San Pedro: el pescador de Galilea, elegido por Jesús como la "roca" para liderar a los primeros discípulos, representa la unidad institucional, la continuidad y la custodia de la fe.
Y San Pablo: el ciudadano romano convertido, cuya visión estratégica y cartas teológicas permitieron que el mensaje saliera de sus fronteras iniciales para abrazar a todas las culturas de la época. Representa la audacia misionera y la apertura al mundo.
A poco más de un año de su llegada a la cátedra de San Pedro, el papa León XIV ha dejado en claro que su gestión no busca el aislamiento, sino la inmersión en los debates contemporáneos. Con una vasta trayectoria marcada por sus años de labor pastoral en América Latina -particularmente en Perú-, el actual pontífice ha impreso un carácter marcadamente social y pragmático a su guía espiritual.
(*) Nota de prensa del Instituto María Auxiliadora de Santa Rosa, La Pampa.
Zazpe textual
Desde la Asociación Monseñor Vicente Zazpe, Arquidióscesis de Santa Fe de la Vera Cruz, quieren sumarse a la conmemoración del Día del Papa con la siguiente frase, expresada por el recordado y respetado arzobispo en 1978: "Tú eres la Piedra. Y sin la voz de la Roca, el bien, la honradez y la virtud habrían perdido su identidad".
Muchas veces proféticas y esclarecedoras, siempre vigentes, las palabras de monseñor Vicente Zazpe (1920-1984) sirven permanentemente de guía y faro.