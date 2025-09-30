Línea directa: llegan cartas

El rincón donde nuestros lectores expresan sus ideas, inquietudes y opiniones sobre los temas que nos atraviesan. Este es tu espacio para hacerte escuchar.
Hugo Modesto Izurdiaga
El gobierno nacional promulgó la Ley de Discapacidad, pero no la va a implementar. Al respecto, Guillermo Alberto Francos, definió claramente su posición ante los diputados. "Que digan cuáles son las partidas presupuestarias para cumplir con la ley de emergencia en discapacidad". Y agregó: "Cuando se sanciona una norma, debe estar establecida la partida presupuestaria que se necesita para darle cumplimiento".
El Jefe de Gabinete se olvida de las responsabilidades que le caben al gobierno en materia de salud. El Estado tiene el deber legal y moral de velar por la salud de sus ciudadanos. A decir verdad… ¡la plata está! En nuestro país existe un tributo que recauda mucho dinero y que en la actualidad no se está utilizando, el impuesto a los combustibles líquidos.
Ese gravamen originalmente fue creada para la construcción y mantenimiento de las rutas nacionales, sería beneficioso que parte de lo que recibe el Estado por los tributos a las naftas, sea destinado a personas con discapacidades. En síntesis: los gobiernos deberían buscar soluciones inmediatas a los problemas y dejar de lado las excusas.
Marta Snaidero
Con grata sorpresa, leo en El Litoral que el senador Rubén Pirola logró media sanción para que se declare Patrimonio Histórico y Cultural Provincial al sitio donde estuvo emplazado el Fortín El Tala, actualmente en el ingreso a "Don Juan", de la familia Guglielmone, en el kilómetro 13 del distrito San Agustín, departamento Las Colonias.
Hace años, presenté en el municipio santotomesino una nota solicitando que se contemple a dicho lugar como sitio turístico y se proyecte hasta la construcción de un fuerte en alegoría, con visitas guiadas, teatralización de escenas de época y, por qué no, actividades camperas. Obviamente previo acuerdo con sus propietarios dado que el cartel colocado oportunamente no irrumpe la privacidad y actividades rurales.
La conservación en el Museo de San Agustín de restos de vasijas y piedras y el gran trabajo llevado a cabo por la señora Aurora Beltramino de Marzioni, han dado sus frutos. Suele ser difícil la espera para que un legislador se haga eco y pronuncie. Al parecer, llegó el día y falta menos para que Santa Fe sume historia.
Matías Aníbal Rossi
Gobernar no es tener una motosierra en la mano y una calculadora en la otra. El 19 de setiembre de 2019, por el préstamo del FMI de U$S 57.000 millones al presidente Mauricio Macri y su ministro Luis Caputo, Javier Milei afirmó en la red X "Tomar deuda, algo tan claro en el gobierno de Mauricio Macri, no solo no es de liberal, sino que lo consideramos inmoral por implicar el robo a generaciones futuras". Y acusó a Caputo de utilizar ese crédito para la aventura electoral de la reelección en ese año.
En el año 2022, ya como diputado, votó contra el préstamo de U$S 12.000 millones del FMI a los K. "Este gobierno, con este acuerdo, está tomando deuda. Y hay que tener claro, que la deuda son impuestos futuros, son impuestos que pagan por ejemplo personas que no votan: nuestros hijos, nuestros nietos, y personas que ni siquiera nacieron todavía".
Estas ideas, claras y precisas, me hicieron pensar en un líder nuevo, capaz de planificar un desarrollo sólido para el bienestar de la gente. Me equivoqué. Al asumir prometió no aumentar la deuda del Estado pero al ser incapaz de impulsar la economía y los ingresos se vio obligado en abril de este año a pedir U$S 20.000 millones al FMI y cinco meses después, como su ministro Caputo hizo mal las cuentas, volvió a Estados Unidos para pedir U$S 20.000 millones más.
No solo eso, según el Ministerio de Economía en el mercado local emitieron bonos y letras aumentando la deuda bruta de U$S 370.673 millones en diciembre de 2023 a U$S 454.230 millones en agosto de 2025. Endeudarse como hace una empresa estancada en crisis. Plata fácil y cara. El país no necesita un gerente financiero sino un presidente con planes para activar la producción y el trabajo para mejorar la educación, la salud, la seguridad, todas las prioridades olvidadas de este país rico con millones de pobres. Bien haría Milei comenzar a gobernar para lo que fue elegido porque después de 22 meses solo veo una motosierra en una mano y una calculadora en la otra.
Vecinos
"Las fotos que acompañan este texto hablan por sí solas. Esta es calle Roque Sáenz Peña al 1740, entre Moreno y Monseñor Vicente Zazpe. Por este medio le preguntamos al intendente si puede venir a recorrer la zona y darnos soluciones a este desastre. Los autos quedan destrozados. Gracias por el espacio".
Un Transportista
"Por mi trabajo, paso por este lugar frecuentemente. No exagero: ¡Esta obra está frenada desde hace tres años aproximadamente, o más! Está ubicada en la intersección de las calles Crespo y Roque Sáenz Peña. ¿Alguien puede dar alguna explicación?"
WhatsApp 3425 080710 - Mail: [email protected]
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.