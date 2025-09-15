Línea directa: llegan cartas

El rincón donde nuestros lectores expresan sus ideas, inquietudes y opiniones sobre los temas que nos atraviesan. Este es tu espacio para hacerte escuchar.
Hugo Modesto Izurdiaga
Desde que asumió y hasta la fecha, el presidente Javier Milei ha utilizado su "motosierra", con el fin de reducir el gasto público. Y, si bien era necesario, el costo que han tenido que soportar los argentinos ante semejante ajuste es algo prácticamente imposible de sobrellevar. Hay familias con enormes dificultades para llegar a fin de mes, por la pérdida en su poder adquisitivo. Cada día que pasa, surgen nuevas noticias sobre empleados que han perdido su trabajo, cierres de empresas o suspensión de personal por falta de ventas en decenas de fábricas.
La realidad ha quedado en evidencia; la motosierra ha sido utilizada para quitarles las pensiones a los discapacitados, bajarles los haberes a los jubilados, suspender la obra pública, etc. El gobierno no tiene un plan que permita el crecimiento de la economía. A decir verdad, la política económica de Javier Milei ha fracasado. Nuestro mandatario solo se ha ocupado en mantener la inflación baja, a costa de vender los pocos dólares que posee, con el fin de que el billete no suba.
El presidente pasó por alto un detalle importante: para el desarrollo de un país se necesita un plan económico que genere la creación de empleos. Las bonaerenses, a través de su voto, han demostrado su total desacuerdo con las medidas que se han implementado en estos 21 meses de gestión.
Ricardo A. Qüesta
Exhortamos a todos los diputados y senadores de la nación a rechazar el veto del presidente de la república a la ley de financiamiento universitario. Pedimos a la totalidad de los diputados y senadores de la UCR y del PRO a rechazar el veto del presidente Javier Milei a la mencionada ley. Solicitamos a Mauricio Macri y a Gisela Scaglia que hablen a todos los diputados y senadores del PRO para que actúen de la misma forma o sea que bajo ningún aspecto apoyen el veto como sucedió en una votación anterior por pedido de Macri, por las graves e irreparables consecuencias que va a tener para las universidades y el sistema científico tecnológico y porque tendrá un costo político elevado como ya sucedió.
A toda la oposición pedimos que rechace el veto en ambas cámaras con los dos tercios requeridos para que quede firme el rechazo al veto. A Carolina Losada pedimos que se informe del papel fundamental que tiene el sistema científico tecnológico en el desarrollo del país y no vuelva a votar a favor del veto presidencial con el falso pretexto del déficit cero. A toda la oposición pedimos que se una en un voto patriótico histórico en defensa de las universidades públicas y el sistema científico tecnológico que son las mejores y más honestas instituciones de nuestro país.
Y también exhortamos a los mismos diputados y senadores de La Libertad Avanza que se rebelen al autoritarismo de Milei y tengan el coraje de rechazar el veto de su jefe que es un representante de Estados Unidos en la Argentina y tiene el pedido expreso de destruir las universidades públicas y las instituciones de investigación científica que son de una excelencia mundial y que ha costado un gran esfuerzo crearlas y organizarlas y que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de nuestro país.
Matías Aníbal Rossi
De acuerdo a la ley 26215, y a través del Boletín Oficial, se dieron a conocer los aportes del Estado a los partidos políticos para la campaña de las próximas elecciones legislativas nacionales. Recibirán $ 12.909 millones: $ 4.298 millones para senadores y $ 8.611 millones para diputados. Estoy a favor de esta ley que nos informa el dinero que recibe la política para cumplir con su deber en democracia. Pero no me parece justo que semejante monto se otorgue en medio de tanta pobreza. Y además con un presidente tan necio y limitado políticamente, que solo atina a aplicar vetos no importa lo justas que sean las leyes para subsanar las enormes carencias económicas y sociales.
Tanto el gobierno como la oposición deberían haber dejado de lado sus riñas inútiles y abrir sus ojos a la pobre realidad del país. Los partidos políticos hubieran contribuido poniendo a trabajar a sus miles de militantes para conseguir la financiación con aportes, donaciones etc. y no refugiarse cómodamente en el erario público. Pero hoy, ante el hecho consumado, exijo que la política, en estas semanas antes de las elecciones, valore de verdad la ayuda recibida. Que trabajen con enjundia para que sepamos sus planes y qué valores van a representar y defender en salud, educación, política económica, previsional y laboral, los problemas que interesan a todos.
Hay muchos candidatos poco conocidos y no quiero que se transformen en los calienta sillas de turno como secretarios de su jefe político. Al fin y al cabo nos están costando unos $ 179 millones cada uno de los 24 senadores a elegir y casi $ 69 millones cada uno de los 127 diputados que deben renovarse. Mientras tanto, en la calle, jubilados, educadores y profesionales de la salud piden justicia por el despojo a sus legítimos derechos.
Por Bárbara Korol
Aquello que amo demasiado
Debajo de la superficie crujiente
de hojas secas
está el hogar de los insectos,
el escondite de las raíces
que contiene la esencia
del viejo árbol./
Pájaros vuelan alrededor de las ramas.
Dibujan con sus alas
secuencias circulares
para mitigar la tristeza
de la corteza desnuda./
La lluvia breve
llora sobre la dureza inerte del escarabajo
y moja el invierno
que pone la vida en pausa./
Amo demasiado este momento
en que la imagen
absorbe mi presencia./
El frío me toca
y despierta la emoción
oculta en lo profundo
donde también hay aromas
de tierra y agua
y un revoloteo incauto
despereza el alma./
La levedad de un caracoleo sensual
me roza el pecho,
desata la inquietud de la matriz
y los helechos./
El caudal sanguíneo se acelera
y zigzaguea por las venas
como en un tobogán./
El corpus orgánico
se ensambla al recuerdo
de tus besos y tiembla./
Se estremecen los pies
en sus ansias de buscarte,
las manos creciendo de caricias,
la boca ante el remanso tibio
de tus labios./
Amo demasiado lo infinito
apoderándose de mis entrañas,
lamiéndome los ojos
con su canción de lagrimas,
la suavidad del tiempo
que acuna nuestro instante de amor
que no se acaba./
El viento me muerde la piel
y un delirio de hormigas
recorre mi espalda pellizcando tu nombre./
Me dejo envolver
por esa tenue luz
que devora la mañana
y que como un milagro
descifra en el silencio
todo aquello que amo demasiado.
