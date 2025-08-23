Acerca de la necesidad de recuperar la dignidad docente (Parte I)

Por Juan José Cheznas y Sebastián Llansa
Reflexiones sobre política educativa pública y gremialismo docente. La cuestión nacional. Conflictos laborales docentes y la génesis de las organizaciones gremiales.
La educación es la representación de la formación integral de todos los habitantes de un país. Desde el nacimiento de la Patria, mucho se ha hecho y hablado sobre el particular. Distintas corrientes políticas han dejado impresas sus actuaciones en la dirección de los fines y objetivos de cada una de las épocas que hemos transitado hasta el presente. En esta historia tienen relevancia los docentes, que desde el aula como trinchera, fueron organizándose para discutir programas, acciones, capacitaciones, perfeccionamiento, entre otras cosas, sin olvidar los salarios. Domingo Faustino Sarmiento supo expresar alguna vez que los maestros, en la escala salarial, "eran los últimos orejones del tarro".
Fue en este contexto que los maestros y las maestras comprendieron que era necesario organizarse y que para ello, como todos los trabajadores, debían tener su gremio. A fines del siglo XIX comienzan en distintos lugares de nuestra nación a formarse los gremios docentes en Argentina, por lo que tienen una larga trayectoria. Desde 1880 estas asociaciones tenían como objetivo principal lograr mejoras salariales y en las condiciones laborales de los docentes en general.
Las huelgas docentes en nuestro país han sido recurrentes en la historia argentina. La primera huelga docente se registra en el año 1881, cuando ocho maestras de la Escuela Graduada y Superior de San Luis, lideradas por Enriqueta Lucero de Lallemant, después de un año sin cobrar y por los recortes salariales, iniciaron un paro. Con la intervención a su favor del propio Sarmiento, justamente, lograron cobrar y que le reintegran los recortes hechos a sus sueldos.
Pero al llegar a la escuela, para reiniciar sus labores, debieron notificarse que habían sido cesanteadas por el gobierno. En 1904 se fundó la Federación de Maestros, que fue legalizada y protagonizó no solo los aumentos de salarios, sino también la organización del sistema educativo. Hacia 1940 se extendió por todo territorio argentino la sindicalización de los maestros, en defensa de sus derechos laborales, incluyendo los salariales.
En agosto de 1958, se inició un paro por tiempo indeterminado hasta conseguir las reivindicaciones solicitadas, entre ellas perfeccionamiento docente y un salario base de $ 3.000, bajo el gobierno de Arturo Frondizi. Después de un mes de paro, lograron la equiparación de salarios en todo el país y la modificación del Estatuto del Docente y que este se transformara en ley. Una fecha significativa en la historia gremial docente nacional es el 11 de septiembre de 1973. En 1973, precisamente, después de arduas gestiones y reuniones se fundó la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera).
El 14 de marzo de 1988, se declara la huelga docente conocida como el "Maestrazo", en la que 530 mil maestras y maestros a lo largo y ancho del país hicieron un paro por tiempo indeterminado, heroico y contundente, por reclamos de salarios y aumento del presupuesto educativo, que se extendió durante 43 días de lucha. Aunque la huelga fue acompañada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y el pueblo, las disidencias entre distintos sindicatos docentes, así como la conciliación obligatoria impuesta por el gobierno, tuvieron que levantar el paro, sin conseguir sus objetivos.
Por su parte, a nivel nacional los sindicatos se originan en el siguiente orden cronológico: los docentes privados mayoritariamente de orientación confesional y por tanto vinculados a la Iglesia Católica de los niveles inicial, primario, secundario y terciario, de buen vínculo con el peronismo en la época, se organizan en el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) cuya fundación data del 14 de enero de 1947. Sadop forma parte de la CGT. Los docentes públicos peronistas de los niveles inicial, primario, secundario y terciario crearon la Unión de Docentes Argentinos (UDA) cuya Fundación se produce el 26 de enero de 1954. UDA forma parte de la CGT.
Los docentes universitarios públicos de la histórica Universidad Obrera Nacional (UON), actual Universidad Tecnológica Nacional (UTN), se nuclean en la Asociación Gremial de Docentes de la UTN (Fagdut), fundada en fecha 8 de septiembre de 1984. Los docentes universitarios públicos de Universidades Reformistas se nuclean en la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que es creada el 13 de abril de 1985. En el ámbito local, los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) están nucleados en la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (COAD), fundada el 25 de septiembre de 1991.
La Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) fue creada en el Congreso de fecha 6 de noviembre de 2000. Los docentes universitarios privados poseen representación gremial en el Sadop, mientras que los dueños de las universidades privadas están nucleados en el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP). Los empleados no docentes de las universidades públicas se nuclean en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que conforma la CGT. A nivel local, en la UNR la representación gremial la detenta Asociación del Personal de la Universidad de Rosario (APUR).
Otro tema importante a discutir, es por qué no ha llegado a la universidad la formación de maestros. La formación de maestros ha estado históricamente ligada a los institutos de formación docente, que ofrecen carreras de nivel terciario. Esto ha originado una tradición y una cultura institucional que no siempre se ha visto reflejada en la universidad.
Por su parte, las y los Asistentes Escolares debido al origen nacional de los establecimientos educativos presentan un doble encuadramiento gremial: Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), fundada el 25 de enero de 1925, por un lado y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), fundada el 5 de febrero de 1948, con la particularidad histórica de que su primer afiliado fue el general Juan Domingo Perón.
El proceso de transferencia de establecimientos escolares de nivel primario y secundario en sucesivos períodos de Nación a las provincias, trajo como consecuencia la mayor cantidad de empleados que tienen dependencia de la provincia de Santa Fe, tornando fundamental la existencia de la paritaria pública del sector, donde intervienen por parte de la provincia como empleadora los ministros de Trabajo y Educación, y por parte de los sindicatos por lo general los secretarios generales y gremiales.
La labor de los asistentes escolares es vital en los establecimientos escolares, ya que desarrollan labores esenciales: cuidado de puertas, limpieza de salones y dependencias, mantenimiento, y demás, formando parte de la comunidad educativa.
