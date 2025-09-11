Encuentro de Escritores de la Costa en Rincón

Por María Susana Ibáñez
Por María Susana Ibáñez
Días atrás se celebró -sí, se celebró, porque es una fiesta- una nueva edición del Encuentro de Escritores de la Costa en San José del Rincón, en esta ocasión con el auspicio de Espacio Santafesino y siempre organizado por el taller de narrativa y la comisión directiva de la Biblioteca Domingo Guzmán Silva. Estaba apenas fresco, había un sol de esos que vienen escaseando un poco. La luz del salón de la biblioteca, las voces de los lectores y el silencio del pueblo se conjuraron y otra vez los escritores de Rincón, Santa Fe y Paraná se reunieron a leer sus textos, a escuchar y a conversar sobre cuestiones comunes.
No se trata de un evento académico, sino de una comunión tranquila de personas que escriben y que tienen ganas de mostrar lo que han hecho: borradores a veces, libros en otros casos, ejercicios de taller, cuentos premiados, poemas que hacen llorar y que hacen reír. Carolina Musa (Rosario) y Diego Planisich (Avellaneda), los escritores invitados este año, conversaron como si mediara un café y se conocieran con los locales de toda la vida. Suelen decir quienes comparten la jornada que "algo pasa" en ese lugar: nadie quiere leer antes que nadie, nadie habla más alto que nadie en ese lugar.
Los asistentes, tanto escritores como público, comparten al sol un almuerzo bien casero que prepara la comisión de la Biblioteca, intercambian libros y números de teléfono. Ya madura la tarde, las despedidas se extienden. La gente se queda conversando, ayudan con las sillas. Cuesta irse de ese encuentro y siempre es bueno volver.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.