Análisis literario

La ausencia y el mundo natural en delicada tensión

Con una cuidada edición de fotos y versos íntimos, en la obra "La luz que te rodeaba sigue girando sobre la hierba", la escritora Patricia Severín transforma el dolor del duelo en un sereno diálogo con la naturaleza y la memoria del ser amado. Se trata de un poemario en el que combina textos elegíacos y fotografías del reino vegetal.