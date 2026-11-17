El libro "La luz que te rodeaba sigue girando sobre la hierba", de Patricia Severín, comienza justamente con la expresión "La luz" y una pregunta. Con la pregunta se abre un gesto interrogativo que se mantendrá hasta el final y definirá el tono de los versos.
La ausencia y el mundo natural en delicada tensión
Con una cuidada edición de fotos y versos íntimos, en la obra "La luz que te rodeaba sigue girando sobre la hierba", la escritora Patricia Severín transforma el dolor del duelo en un sereno diálogo con la naturaleza y la memoria del ser amado. Se trata de un poemario en el que combina textos elegíacos y fotografías del reino vegetal.
En el sustantivo "luz", con su cualidad expansiva, flota la idea de absoluto, de totalidad, de lo abarcativo tal como lo expresa en la página 38: "Crece lo inmenso delante de mí./ Lo sin nombre", idea que se irá profundizando más adelante al focalizar la herida de la pérdida que dará pie a la búsqueda de sentido de la existencia humana.
Posiblemente este libro pueda emparentarse con uno de los anteriores del mismo género de la autora, "Poemas con bichos", donde Severín emplea un procedimiento semejante: el mundo natural emblematiza procesos internos humanos, tal vez sustentada en la tradición romántica: paisaje igual a estado del alma.
Pero existe una gran diferencia entre ambos, en "Poemas con bichos" el mundo animal aparece generalmente de modo amenazante, aquí, en este libro, predomina el reino vegetal, armónico, metaforizando formas de belleza, de equilibrio que se corresponden con experiencias vividas y estados anímicos que le imponen al texto una plácida melancolía.
"La luz que te rodeaba sigue girando sobre la hierba", podría decirse, se encarama en una conversación, diálogo en voz baja con ese personaje que no está y que es evocado con extrema dulzura. Entre la pregunta y la indagación de lo vivido se despliega el dolor de la ausencia en un conjunto de poemas donde el desgarro se encuentra con la suavidad de las palabras.
De tanto en tanto aflora una imagen potente para darle brillo a lo expresado. La cotidianidad está atravesada por la ausencia del ser amado y el paisaje natural también se comporta como elemento convocante de la figura humana que ya no está presente. A partir de este hueco existencial la voz poética reflexiona sobre su propia identidad.
Es imposible no mencionar la factura tan impresionante del objeto libro, perteneciente a la colección "Anamnesis" que integra el fondo editorial de Palabrava y hace gala del preciosismo y la alta calidad, con unas fotos magníficas que suman un plus a la experiencia de la belleza de la voz poética. Imágenes y palabras componen una unidad indestructible en el criterio que dio origen a esta colección.
De esta forma la combinación entre el colorido deslumbrante de las imágenes que ilustran el libro y el tono aplacado de la voz enunciativa produce un efecto estético de contraste y, al mismo tiempo si tal cosa es posible, se expresa un resultado de complementariedad, ya que surge la luz en oposición a la sombra en contrapunto incesante. Luces y sombras en continua tensión.
Así la experiencia de lectura se enriquece gracias al trabajo en varios planos a la vez. Todo el libro tiene un sesgo de plegaria que parece sostener el ritual del agradecimiento, estamos frente a una voz que, aunque subyugada por el dolor, no deja de bendecir la vida en su totalidad, una voz en tono bajo que analiza, busca una auto definición intentando darle significado a lo vivido o definir acaso lo indefinible.
Por otra parte no está eludido el silencio en esta voz que se detiene cuidadosamente en cada elemento para replegarse dentro de sí misma y reconocerse una vez más. La marcación del transcurrir del tiempo se simboliza en las estaciones que separan los grupos de poemas, acompañadas por imágenes vinculadas a su correspondiente época del año.
Este transcurrir, en tanto movimiento, entra en tensión con el estado anímico absorbido por una suerte de totalidad paralizante, por lo que la dupla "movimiento-quietud" se impone como otro de los ejes en tensión.
En este diálogo con un otro ausente la voz poética se desdobla y suele dialogar consigo misma como en estos versos de la página 53: "Derriba la puerta./ golpea con tus puños la pared de piedra./ insulta... no pidas permiso para llorar./ No pidas a nadie que te salve, que te ame./ que te escuche: él ya no está".
Contrapunto continuo
La voz de estos poemas se articula en el paso del tiempo, la focalización del ausente y el desdoblamiento del yo. Además de las citas iniciales que abren el libro, lo intertextual se cuela dentro del cuerpo textual con breves frases que se enredan en el poema, pertenecientes a Virginia Woolf, María Zambrano y Paramahansa Yogananda. De esta manera el libro se convierte en una confluencia de voces.
La voz de la persona ausente está en la mirada de quien enuncia que, a su vez, se habla a sí misma como si fuese otra, sumando a esto recoge algunas voces literarias que quedaron en el tiempo, por lo que el poemario se presenta como una caja de resonancia de lo múltiple porque tampoco deja de oírse la voz de la naturaleza como una integridad poderosa que se transforma a sí misma en un lenguaje.
El toque de sutileza del tono de estos poemas se quiebra cada tanto ante lo desgarrado: el libro se constituye en un contrapunto continuo entre lo pasado vivido y el crudo momento del presente donde predomina la valiosa cualidad de lo perdido.
Las constantes preguntas convierten al poema no solo en un sitio de indagación sino también una búsqueda de sentido, de autodefinición y esclarecimiento. Hay un enigma existencial que sobrevuela el texto y, curiosamente, da la impresión de sostenerlo desde lo profundo.
Estamos frente a un libro doliente, elegíaco, que pulsa el quebranto de lo que ha terminado con el contrapunto de la vida, vida manifestada en la naturaleza que se renueva con el cambio de las estaciones.
El movimiento persistente está apuntalado por preguntas que por lo general no tienen respuesta, nacidas de un dolor que ya no es punzante sino menguado, auto consciente, un dolor que condujo por fin con la sabiduría.
Podría pensarse que hay una mirada panteísta en este convocar a la naturaleza a través de la experiencia extrema de la muerte o a pesar de la muerte misma, la naturaleza en tanto fuente de vida, o metáfora o imagen de perpetuidad alcanza variadas significaciones en este poemario.
El enfoque panteísta está reforzado hacia el final con la incorporación de un glosario en el que cada una de las fotos ha sido clasificada con su nombre específico, lo que demuestra que las magníficas ilustraciones no son mero ornamento. Nombrar supone bautizar, darle identidad a las cosas y a los seres y, en esto caso, el libro honra a la naturaleza nombrándola como corresponde.
La naturaleza no es un simple escenario ni es solamente la materia en la que se apoya la metáfora, es un personaje más que, junto al sujeto de la enunciación y el ser amado perdido, compone una suerte abanico que enriquece el diálogo.
El efecto de apaciguamiento que producen estos versos, tal vez se deba al tono de plegaria o al estado meditativo que alcanza la envolvente voz. La contemplación de las fotografías, increíblemente bellas al igual que los poemas, logra sumergir al lector en un intenso estado de paz.
Quizás se trate de la paz de esta voz que para pactar con la vida ha reconocido que se puede vivir en el misterio, sabiendo que sin duda nos esconde algo y que al mismo tiempo nos está brindando mucho más.
No hay nada conclusivo en la poesía de Patricia Severín, las preguntas quedan abiertas, el misterio permanece como otra flor que, más allá del corte brutal de la muerte, nos espera para que la descubramos ya que, a pesar de todo, la vida siempre prevalece.