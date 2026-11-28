Tal como lo describe la autora de "El guardián del velo", la ex docente y escritora Nilda Tagliabue, esta historia transcurre en las sombras de una Europa convulsa, entre las heridas de la Primera Guerra Mundial y los cielos oscuros de la segunda. Una era marcada por el dolor, la incertidumbre y la búsqueda desesperada de sentido.
"El guardián del velo", novela de Nilda Tagliabue
Entre hechos reales y una profunda fantasía mística, la obra propone un viaje singular que rinde homenaje a la resistencia espiritual en tiempos oscuros.
El protagonista de esta novela es el padre Pío de Pietrelcina -nacido Francesco Forgione en 1887, fallecido en 1968-, una de las figuras más extraordinarias, veneradas y a la vez controversiales del siglo XX.
Sus estigmas, su intensa vida de oración, así como los testimonios sobre sus dones de bilocación y el inconfundible aroma a violetas que rodeaba su presencia, son hechos ampliamente documentados en crónicas de la época, actas del Santo Oficio y análisis médicos que aún hoy desafían explicaciones categóricas.
Junto a él caminan personajes que formaron parte real de su entorno más íntimo: el padre Benedetto de San Marco in Lamis, su sabio provincial y director espiritual; Cleonice Morcaldi, su leal hija espiritual y confidente en San Giovanni Rotondo; y el doctor Luigi Festa, el cirujano que examinó con rigor científico las llagas incomprendidas del fraile.
Sin embargo, a pesar de esos datos concretos, esta es una obra de ficción. A través del prisma de la literatura de evasión, la fantasía histórica y el relato místico, esta narración reimagina las luchas espirituales del padre Pío transformándolas en un conflicto palpable contra fuerzas cósmicas y entidades que amenazan con rasgar el tejido entre nuestro mundo y el abismo.
Personajes como el inquisidor Vane, las órdenes secretas de la Curia y las criaturas nacidas de la ceniza son creaciones exclusivas de la imaginación de la autora. Esta novela no pretende alterar, dogmatizar ni distorsionar el legado espiritual o canónico de San Pío de Pietrelcina.
Al contrario, rinde homenaje al misterio incalculable de la fe, al coraje frente a la oscuridad y a la memoria de un hombre que, en los años más penumbrosos de la historia moderna, enseñó a una multitud golpeada a no perder la esperanza.
Una guardia silenciosa
"El guardián del velo" es una novela que podría definirse como histórico-mística, compuesta por quince capítulos, distribuidos en cuatro partes. Se sitúa espacial y temporalmente en Italia, en 1918. Mientras la Gran Guerra desangra a Europa, una fisura se abre en la roca bajo el convento capuchino de San Giovanni Rotondo.
Por ella intentan emerger los Engendros de la Ceniza, entidades que se alimentan de la desesperación humana. Solo una barrera invisible, el Velo, las contiene. El joven fraile Pío de Pietrelcina descubre que su cuerpo es el sello que lo sostiene: sus estigmas son el precio de una guardia silenciosa que nadie más puede ver.
Mientras Pío sangra cada noche para mantener cerrada la brecha, el mundo lo juzga con otros criterios. Por un lado, el médico Luigi Festa documenta heridas que desafían toda patología. Por otro, los científicos Bignami y Gemelli las explican como histeria o fraude.
Paralelamente, en Roma, los inquisidores Vane y Rossi, cada uno por razones distintas, deciden cómo silenciar a un fraile que ya no pueden ignorar. Entre bombardeos y aislamientos, una red clandestina de mujeres y de campesinos, encabezada por Cleonice Morcaldi, sostiene con rosarios y cartas lo que ningún decreto logra detener.
A lo largo de seis décadas, de 1916 a 2002, la novela cruza hechos históricos documentados con una mitología propia: la guerra, el hospital que Pío levanta como "fortaleza de mármol y ciencia", y un pulso final contra el abismo en la era atómica.
Al morir el fraile, el Velo deja de depender de un solo hombre y pasa a la colectividad de los fieles. "El Guardián del Velo" es una novela histórico-mística sobre la fe como guardia compartida, y sobre la distancia entre lo que la ciencia puede medir y lo que la fe sostiene.
Sobre la autora
Nilda Tagliabue es docente jubilada, con treinta y ocho años de trayectoria en el sistema educativo, dieciséis de ellos como directora escolar. También se desempeñó como supervisora. Dedicada a escribir sobre temas como gestión escolar y realidad educativa, ha publicado notas de opinión en este medio. Incursionó en el mundo de las letras a través de la poesía.
Ahora presenta "El Guardián del Velo", manuscrito inédito de novela histórico-mística sobre la vida del padre Pío de Pietrelcina, que, a partir de recopilaciones históricas y en un contexto fantástico, destaca su vida y su legado.