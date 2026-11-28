El padre Pío de Pietrelcina ingresó como fraile en la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos a los 15 años. Fue un sacerdote católico italiano famoso por sus dones milagrosos y por los estigmas que presentaba en manos, pies y costado. Fue beatificado en 1999 y canonizado en 2002 por el papa Juan Pablo II.