El sable corvo del General San Martín volvió a estar en el Regimiento de Granaderos a Caballo que él fundó y que hoy lleva su propio nombre. Un hito que busca acercar nuevamente a los herederos del Gran Capitán con el filo que empuñó durante su campaña Libertadora.
Dos hitos históricos en un año para honrar al Padre de la Patria
El sable ahora se exhibe en el corazón de un histórico cuartel que es visitado por miles de argentinos y extranjeros que desean conocer esa porción de nuestra Patria. Además, debido al rol protocolar y ceremonial del Regimiento, diversos Jefes de Estado, diplomáticos y referentes de máximo nivel, recorren esos pasillos pudiendo toparse, incluso sin querer, con la historia viva del General.
Como si con ese acto de justicia histórica no alcanzara, Bettina Bulgheroni se puso al hombro la construcción de un nuevo y moderno museo de Granaderos. Las instalaciones están apenas al lado del viejo museo, las estructuras están listas y los jardines ya están prácticamente decorados para ser presentados.
La muestra y recorrido que está preparando la presidente de la Fundación Granaderos prevé una fuerte presencia tecnológica para colocarlo a la vanguardia de las presentaciones históricas. Por ello se siguen llevando adelante las tareas necesarias para completar el montaje interior, tecnológico y museográfico del nuevo espacio.
Aún en pleno proceso de transformación, el museo del Regimiento de Granaderos a Caballo obtuvo en junio el primer puesto del ranking internacional de MuseumWeek 2026 entre las instituciones culturales participantes de todo el mundo. Más de 700 instituciones GLAM -museos, galerías, bibliotecas y archivos, entre otras- se habían registrado para la edición. Fue, además, el segundo año consecutivo en que Granaderos alcanzó el primer lugar de este reconocimiento internacional.
Así, la Argentina atraviesa una nueva conmemoración del paso a la inmortalidad del General San Martín en medio de dos hitos que enaltecen su legado. Pues la defensa de las instituciones y de su historia no está en retóricas ideológicas o en simples documentos firmados, sino en la llama que ilumina el corazón de aquellos argentinos que se ocupan de mantener vivo y presente el legado del Padre de la Patria.
(*) Exasesor del Ministro de Defensa
Miembro del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI
Miembro del Foro Argentino de Defensa