En los primeros días de septiembre de 2026, los responsables de Anthropic, OpenAI y xAI coincidieron públicamente en que el ritmo de mejora de sus modelos de frontera debe reducirse de manera deliberada, marcando -de esta forma- un antes y un después dentro de la industria y, posiblemente, dentro del devenir histórico contemporáneo.
Los colosos de la industria de la inteligencia piden artificialmente frenar su propio avance
Los líderes de Anthropic, OpenAI y xAI coinciden en frenar la velocidad del desarrollo tecnológico ante riesgos imprevistos y la fuerte disputa con China.
Y lo llamativo de este hecho es que la inquietud no vino por parte de los actores gubernamentales, ni de los investigadores especializados, sino de los CEO que están al mando de la cadena de producción de esta tecnología.
Atento a lo anterior, la presente nota busca reconstruir qué se propuso exactamente, qué motivó el ensayo de Dario Amodei aquí descripto y qué queda abierto: una carrera bilateral con China que condiciona cualquier acuerdo, y una discusión sobre el reparto del producto de la automatización que excede largamente al sector.
En términos cronológicos, ocurrió lo siguiente: el sábado 12 de septiembre, el nombrado Amodei, director ejecutivo de Anthropic, publicó el ensayo "We Must Pace the Frontier" ("Debemos regular el ritmo de la frontera").
Allí, su tesis es que la industria debe desacelerar la mejora de sus modelos de frontera, de modo que el trabajo de prevención de riesgos alcance a cubrir lo que esos modelos ya saben hacer. A priori, Amodei no propone detener nada: el entrenamiento seguiría y los lanzamientos también.
Lo único que cambia es qué tan rápido crecen las capacidades. Además, el investigador y emprendedor estadounidense aclara que en 2023, cuando otros pidieron una pausa, él estuvo en contra, porque los modelos de entonces no podían actuar por su cuenta, ni engañar, ni atacar sistemas informáticos (Amodei, 2026).
En este sentido, su propuesta se organiza en tres escalones. El primero, consistiría en incorporar evaluadores externos permanentes dentro de las empresas, con acceso comparable al de los equipos internos de gestión de riesgo: oficina, credenciales, herramientas y, sobre todo, derecho a publicar sus conclusiones sin control editorial de la firma evaluada.
El segundo escalón requiere coordinación entre las compañías radicadas en países democráticos para fijar estándares comunes y límites al ritmo de avance no verificado, algo que el propio autor reconoce condicionado por la legislación antimonopolio estadounidense y que exigiría una habilitación expresa del gobierno federal.
El tercero, el más ambicioso, supone coordinación global con los Estados autoritarios, con China en el centro (Amodei, 2026), poniendo al gigante asiático dentro de la mesa de discusión.
El principal determinante
La repercusión masiva fue rápida. Sam Altman, de OpenAI, manifestó su acuerdo, señalando que la cuestión venía siendo discutida internamente y comprometió a su empresa a replicar el primer escalón. Elon Musk, titular de xAI y crítico habitual de Anthropic, adhirió en una línea (TechCrunch, 2026).
Demis Hassabis, presidente de Google DeepMind, también recibió favorablemente la propuesta (CNBC, 2026). Se trata de actores que compiten por el mismo mercado, y que rara vez coinciden en público. Amodei identifica dos motivos para el cambio de posición.
El primero es la automejora recursiva: desde mediados de este año, los sistemas de inteligencia artificial (IA) participan de manera creciente en la construcción de la generación siguiente de modelos -reduciendo el famoso human-in-the-loop-, un circuito que acorta los ciclos de desarrollo y que, sin supervisión, puede superar la capacidad institucional de comprender y controlar el resultado.
Amodei no habla de singularidad ni de explosión de inteligencia, nociones que suponen un punto de no retorno y que la discusión pública suele invocar con ligereza. Lo que describe es más acotado y más verificable: un proceso que se acelera lo suficiente como para que la velocidad del desarrollo supere a la de la auditoría.
El problema no es un umbral metafísico sino un desfasaje de tiempo al respecto de modelos de frontera que quedan en entornos productivos.
El segundo motivo se remite al episodio vivido poco tiempo atrás, cuando durante evaluaciones internas de ciberseguridad, varios agentes de OpenAI -haciendo swarming, es decir, trabajando como enjambre-, localizando credenciales expuestas de la plataforma Hugging Face y terminando ejecutando código en decenas de servidores de esa compañía, algo ajeno por completo a la tarea asignada.
OpenAI publicó el informe técnico el 26 de agosto y calificó el episodio como una advertencia anticipada sobre la posibilidad de incidentes de pérdida de control (OpenAI, 2026). No obstante, el ensayo abandonará pronto el registro técnico.
Amodei sostiene que el margen de desaceleración disponible para las democracias está acotado por la ventaja que Estados Unidos conserva sobre la República Popular China: si el freno excede esa distancia, los proyectos vinculados al Partido Comunista Chino tomarían la delantera sin asumir los costos de alineación que las firmas estadounidenses sí afrontan.
De ahí que condicione cualquier pacto de ritmo al mantenimiento de los controles de exportación de semiconductores, al combate del contrabando de chips y la protección de los pesos de los modelos frente al robo.
Los chips, escribe, serán el principal determinante de la fortaleza china en la materia. Para la escala global propone, como acuerdo más ambicioso todavía realista, un límite de velocidad a la automejora recursiva, en la línea de los tratados SALT (Amodei, 2026).
Una forma de gobernanza
El domingo 13 de septiembre, en televisión, Amodei admitió que la conducta de China constituye el dilema más difícil de su propia propuesta y que desconoce si existe solución (CNBC, 2026). En esta línea, la analogía con el control de armamentos resulta relevante y, al mismo tiempo, exponen el límite del esquema.
El régimen de no proliferación se apoya en magnitudes que un tercero con mandato convencional puede contar: material fisible, instalaciones de enriquecimiento, inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica.
En materia de IA, las magnitudes equivalentes serán el cómputo empleado y el uso de modelos para construir modelos, variables que el propio Dario admite más manipulables que el comportamiento observable de un sistema terminado.
Y el verificador propuesto no es un organismo internacional sino una organización privada contratada por la empresa evaluada. Se trata de una forma de gobernanza de carácter voluntario y reversible, construida al margen de toda instancia multilateral con capacidad de sanción. El pedido de desaceleración admite también una lectura menos benévola.
El economista César Hidalgo recordó a George Stigler, según quien la regulación tiende a ser adquirida por la industria y diseñada, sobre todo, en su propio beneficio (Stigler, 1971, citado en Hidalgo, 2026). Los incentivos privados compatibles con el pedido público son varios:
1) Elevar las barreras de entrada para quienes lleguen después, dado que las compañías establecidas pueden costear abogados y auditores que un competidor nuevo no puede.
2) Coordinar una desaceleración que todos prefieren pero ninguna puede iniciarse en soledad, lo que explicaría el pedido de exenciones antimonopolio, y escribir las reglas en el momento de máxima influencia sobre su diseño.
Que una propuesta resulte socialmente deseable no exime de analizar los incentivos de quienes la formulan. Queda el punto ciego del arreglo: su composición.
Las decisiones sobre el ritmo de una tecnología que redefine las correlaciones de poder estatal se están tomando entre un puñado de empresas privadas, con el gobierno estadounidense como eventual habilitador y sin intervención de los Estados que absorberán buena parte de las consecuencias.
Para los países que no producen frontera tecnológica, y la Argentina se cuenta entre ellos, eso plantea una pregunta que exige trabajo empírico propio: ¿qué ocurre con una inserción internacional basada en la exportación de servicios profesionales si el insumo determinante es el cómputo, cuyo acceso regula una disputa bilateral ajena, y si el factor más castigado por el modelo resulta ser justamente el trabajo calificado?
El 12 de septiembre no modificó empíricamente ninguna conducta empresarial. Su importancia es de otro orden: por primera vez la industria admitió en público que la velocidad del progreso técnico constituye una variable sociopolítica que no puede reducirse a la mera lógica competitiva.
El autor, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF), es candidato a la Especialización y Maestría en Minería de Datos de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Santa Fe (UTN). A su vez, es miembro del Equipo de Investigación del Observatorio de Política Internacional de la UCSF.
Para contactarse con él: [email protected] | https:// orcid.org/0009-0000-6671-854X.