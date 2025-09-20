Escuela Domingo Cullen Nº 637: cien años de vida, cien años de historia (Parte II)

Cerca de la década del 70. Alumnado y profesoras de la escuela ofrecen ventas de prendas en la intersección de calle San Martín y la cortada Falucho. A la izquierda, los toldos que pertenecían a casa "Preston" y "El Sportsman" (a la derecha). Imagen del archivo de la Escuela Nº 637 Domingo Cullen. Gentileza