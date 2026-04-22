Como en las grandes cuestiones de la vida -y del trabajo- conviene no buscar linealidad, sino aceptar la complejidad. Por eso, en este artículo, no propongo respuestas cerradas, sino la apertura hacia otros caminos posibles.
Con IA… ¿aprender tranquiliza o inquieta?
La inteligencia artificial impulsa el aprendizaje continuo, pero también genera culpa e inseguridad laboral. Un cierre crítico sobre trabajo y futuro.
La inteligencia artificial se presenta acompañada de una serie de imperativos dirigidos a sus usuarios, tanto actuales como potenciales. Uno de los más repetidos es claro y contundente: "Tenés que aprender todo el tiempo".
Como obligación y como amenaza
No hace falta demasiado análisis para notar que toda obligación despierta resistencia. El mandato explícito suele generar el efecto inverso al deseado: postergación, evitación, desgaste. El hype de la procrastinación no es ajeno a este fenómeno (1). Pero el asunto no termina ahí.
El psiquismo humano -especialmente en contextos de presión- encuentra en la contradicción un terreno fértil. Frente al imperativo de aprender, el sujeto puede resistirse… y al mismo tiempo sentirse en falta por no cumplirlo. Y es precisamente en ese punto donde aparece la culpa.
La tensión se vuelve evidente: "Tengo que aprender todo el tiempo. Eso me molesta. Pero si no lo hago, me siento culpable. Y si no lo hago, además, corro el riesgo de quedarme sin trabajo". En el caso de trabajadores independientes o profesionales autónomos, el temor se desplaza: no perder el empleo, sino perder ingresos, relevancia o continuidad.
Aprender siempre implica malestar
Aprender nunca es neutro. Supone torpeza inicial, lentitud, frustración y renuncia temporal a otras actividades más placenteras o conocidas. Toda experiencia de aprendizaje conlleva una cuota de malestar. Lo que la IA introduce no es el malestar en sí, sino un sentido de urgencia que lo intensifica.
Ya no se trata solo de aprender, sino de hacerlo rápido, de no quedar atrás, de no "desactualizarse". Cuando el aprendizaje se vive como condición de supervivencia, la curiosidad se erosiona y el desarrollo deja de ser una oportunidad para convertirse en defensa.
Rol decisivo de la cultura organizacional
Las preguntas claves pasan a ser de carácter cultural y, sobre todo, de liderazgo:
- ¿La IA es presentada como una palanca de desarrollo para nuestros colaboradores o como un filtro que separa "adaptables" de "desadaptados"?
- ¿Se muestran sus múltiples aristas o se la instala como una amenaza permanente, un "cuco" al que hay que temer?
- ¿Acompañamos a nuestros equipos a explorarla y descubrirla, asumiendo que en ese tiempo no podrán hacer sus tareas diarias más básicas?
Porque aprender implica tiempo. Y el tiempo dedicado a aprender no es tiempo productivo en el sentido clásico. Si no se reconoce esto explícitamente, el mensaje implícito es contradictorio: "Aprendé… pero no descuides tus tareas". El resultado suele ser previsible: ansiedad, sobrecarga y falso aprendizaje.
El autor es psicólogo de empresas, especialista en psicología organizacional.