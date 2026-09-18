Durante el mes de septiembre se desarrollarán en Santa Fe, Rosario y Rafaela los importantes Juegos Suramericanos, multideportivos, que vienen realizándose desde 1978 cada cuatro años en los países de la región, con alto impacto turístico, social, económico y ambiental del agua.
La amabilización de las ciudades le suma a los Juegos Suramericanos
Debemos reforzar el Derecho de Jarras y a los sanitarios libres.
La vinculación de las actividades deportivas y el agua es inexorable e íntima. Cuando nacemos, cerca del 90% es composición hídrica, luego en la infancia, adolescencia y juventud el 70% y en la ancianidad se reduce a un 50%.
Hete aquí la importancia y presencia del agua en nuestros cuerpos. Toda participación deportiva lleva ínsita la cuestión de la hidratación, algo tan fundamental para los deportistas. En menor demanda, entre otras cuestiones por las bajas temperaturas reinantes, también para las personas, en mucha menor medida, que se movilizan y participan como espectadores en estos eventos.
Los Juegos Suramericanos comenzaron en 1978 en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. No obstante ello, hay una aproximación en 1922 en Río de Janeiro con los Juegos Latinoamericanos. En 1982 se realizaron en Santa Fe, Rosario, Esperanza y Buenos Aires, en Argentina.
Y, en este año 2026 retoma dichas jornadas en la provincia de Santa Fe, con las ciudades de Santa Fe, Rafaela y Rosario. Son 4.000 atletas de quince países. La delegación de nuestro país está integrada por 658 atletas, 346 varones y 312 mujeres. La secuencia se da en el contexto de 43 deportes y 60 disciplinas.
En semejante acontecimiento deportivo, la amabilización de las ciudades es interpelada por los deportistas, los turistas y los propios vecinos de Rosario, Santa Fe y Rafaela. Hay dos ejes importantes para las personas en situación de ciudad que hacen a la amabilización urbana por un lado el Derecho de Jarras y por el otro el Derecho a los Sanitarios Libres.
Esta sería una gran posibilidad potenciar estas herramientas en la que los turistas, visitantes, vecinos de nuestras ciudades y personas en situación de urbanidad puedan acceder al agua potable, libre y gratuita en todos los bares y restaurantes de toda la provincia de Santa Fe de acuerdo a la ley Nº 13935 y ordenanzas de las ciudades anfitrionas y el acceder a los sanitarios en ubicación de ciudad, es esencial.
Porque implican dar respuestas reales a problemas reales urbanos. La intervención de los Estados municipales de Santa Fe, Rosario, Rafaela y el Estado provincial es de suma importancia para generar no solo un refuerzo del agua a disposición en ámbitos ciudadanos sino también garantizar sanitarios en situación de ciudad.
El deporte como disciplina corporal y práctica social, deberían ir de la mano de una actividad de garantía urbana que responda a las iniciativas sociales y turísticas. Las jornadas deportivas en nuestra provincia han sido y son impulsoras de políticas públicas proactivas.
Así son políticas públicas proactivas reforzar el agua potable libre y gratuita del Derecho de Jarras en los bares, restaurantes, en los lugares públicos y privados con atención a personas, también en los parques, paseos y en las calles mediante bebederos públicos.
Se le suma asimismo, el Derecho a los Sanitarios Libres, para que las personas puedan acceder a los sanitarios, cuando están en situación de ciudad. Todo ello ayuda a construir ciudades amables, tan necesarias. Esta es una oportunidad de fortalecer dichas políticas públicas.
El autor es el director de la Cátedra del Agua UNR. También es magíster en Ambiente y Desarrollo Sustentable, así como especialista en Ambiente y Desarrollo Sustentable.