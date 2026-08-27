Proyecto Arimatea

En Rafaela fueron sepultados otros 36 niños no nacidos

Han sido enterrados en el cementerio municipal, en el panteón de la Fundación Rafaelinos por la Vida, junto a otros 51 que se habían inhumado el 25 de marzo pasado. La sepultura de estos 87 niños, que representa desde ya un paso significativo, abre el debate sobre las prácticas institucionales, el marco legal y el acompañamiento en momentos de profundo dolor.