Espacio, forma y repetición

"Hotel Splendid", de Marie Redonnet (seudónimo de la autora parisina Martine L'Hospitalier ), adopta una primera persona narradora sin nombre, sin edad definida y sin caracterización psicológica desarrollada. Esta voz administra el Hotel Splendid, establecimiento heredado de su abuela y ubicado junto a un pantano.
Desde el inicio, el relato sitúa la acción en un espacio marcado por el deterioro: el hotel sufre filtraciones, plagas de insectos, presencia de ratas y fallas constantes en sus instalaciones. Los huéspedes son escasos y circunstanciales, en su mayoría trabajadores del ferrocarril o cazadores.
En ese mismo entorno conviven las dos hermanas de la narradora: Ada, afectada por una enfermedad persistente, y Adel, actriz que no ha logrado consolidar su carrera. A partir de este planteo, el espacio se constituye como un elemento organizador central del texto.
El pantano y el hotel conforman un ámbito cerrado, reiterativo, que condiciona las acciones narradas. La novela se estructura en torno a tareas prácticas -limpieza, reparaciones, atención de clientes- y a la repetición de situaciones cotidianas.
No se desarrolla una intriga en sentido clásico ni se propone una evolución psicológica de los personajes; el relato avanza por acumulación de hechos y observaciones vinculadas al entorno material.
Este enfoque se refuerza mediante una prosa de oraciones breves, sintácticamente simples y con un uso mínimo de subordinación. La narración prescinde de explicaciones, comentarios interpretativos o introspección, concentrándose en la descripción directa de acciones y estados del espacio.
Como resultado, la percepción del tiempo narrativo se vuelve variable: en algunos pasajes el relato progresa con rapidez a través de la sucesión de tareas, mientras que en otros se detiene en la repetición, generando una sensación de suspensión temporal.
En relación con su inscripción literaria, la obra de Redonnet ha sido vinculada por la crítica con ciertas líneas de la narrativa francesa de la segunda mitad del siglo XX, en particular con el nouveau roman, debido a su atención al espacio, a los objetos y a la reducción de la psicología tradicional.
Se han señalado afinidades formales con autores como Alain Robbe-Grillet y Claude Simon, especialmente en la centralidad del entorno material y en la neutralidad de la voz narrativa. Asimismo, la propia Redonnet ha reconocido la influencia de Samuel Beckett, en especial en lo relativo a la economía expresiva y a la construcción de situaciones repetitivas.
En este marco, "Hotel Splendid" no propone un desenlace conclusivo ni una transformación sustancial de la situación inicial. El deterioro del hotel y la persistencia de la narradora en sostenerlo se presentan como procesos continuos, sin resolución explícita.
Portada de "Hotel Splendid". En la visión del analista, "una breve pero contundente obra maestra".
De este modo, la novela se configura como un texto que privilegia la descripción sistemática del espacio y de las rutinas sobre el desarrollo argumental, y que articula su sentido a partir de la repetición, la materialidad y la organización formal del relato. La traducción, admirable, es de Rubén Martín Giráldez. Una breve pero contundente obra maestra.
"Hotel Splendid", obra de Marie Redonnet, Malas Tierras Editorial. España, año 2023 (120 páginas).