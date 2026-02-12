Escritura creativa II

En la entrega de enero 2026 les prometí, queridos lectores, que hablaríamos, entre otras cosas, sobre los procedimientos narrativos, una vez que hayamos escogido la temática a abordar. Sea cual fuere el elegido, podrá advertirse el tono discursivo, que sale naturalmente y relacionado al género literario por el que hayamos optado.
Son tres los géneros narrativos clásicos: narrativo, lírico y dramático, aunque en ocasiones pueden fusionarse, como es tan común en la literatura actual.
Si de procedimientos de escritura se trata, serán la descripción de ambientes, objetos, retratos, los que podrán ser estáticos o dinámicos. Suele utilizarse para ralentizar el desarrollo, o bien, para entender la sucesión de hechos, aventuras o desventuras de los personajes, de los héroes y los antihéroes.
La narración, que es apropiada para referir acciones, es muy diferente a las crónicas periodísticas, las notas de opinión y los ensayos.
En todos los caso, el lenguaje será adecuado al contexto sociocultural, ambiental, de las características de los personajes y del sentir y la intención del narrador. El uso del diálogo, si bien es propio del lenguaje teatral, favorece dar dinamismo a la narración, o bien el dramatismo propio del teatro.
La clave está en la agilidad narrativa para crear interés en los lectores y para ir dejando pistas en el desarrollo de la trama, que va a desembocar en el desenlace final, o también puede ser desenlace abierto, para hacer reflexionar a los lectores.
Hemos aprendido, desde James Joyce, con su grandiosa novela "Ulises" (1922), la técnica del fluir de la conciencia, o llamada monólogo interior, sin puntos ni comas, aun así puede entenderse la trama sin tropiezos. Si escribimos poesía, es probable que lo hagamos siguiendo las normas de versificación, métrica y rima en el estilo clásico o bien en estilo libre.
En ambos casos, se intentará transmitir toda la subjetividad del escritor empleando los recursos literarios más afines al tema.
Puede ser poesía narrativa, como los viejos romances anónimos, serie indefinida de versos octosílabos con rima asonante en los versos pares o bien, versos libres o el formato estrófico que elijamos. Afirmo que cada escritor irá conformando su propio estilo al ensayar diferentes técnicas y al corregir el producto final en el proceso de re-escritura, instancia imprescindible.
A continuación, expongo fragmentos de algunas de mis obras, donde pueden apreciarse los ensayos, o errores.
En "Romance de la prisionera" (2020), fragmentos:
Cuando hace la calor/
un virus apareció.
(...)
- ¿Qué haces allí tan sola/
que te puedo acompañar?
(…)
Mi cuerpo tengo tan blanco,/
como de un fino cristal.
Mi boca tan colorada,/
como de dulce coral.
Pláceme a voluntad./
(…)
- Con sedal rojo punzó
por tu ventana entraré./
- Trae tu antorcha encendida
que en mi lecho
flama habrá./
(…) Y volaremos por el cielo
junticos de par a par.
***
De "En dos segundos", novela de 2022 (Editorial Dunken):
Portada de la novela "En dos segundos", de Lilián Costamagna.
"Su viejo viejo Citroen nunca lo deja a pie una vez que lo pone en marcha. Es momento de llegar al penal, aunque, como ahora, debe empujarlo. Su experiencia le dice que existen dos mundos, uno, el que vive en la permanente culpabilización a terceros, y en la permanente victimización, para el otro, es el mundo del que está dispuesto y no se rinde".
"Mientras conduce imagina al Rulo como un pájaro enjaulado al que le ataron las alas y lo están empujando al borde del trampolín. La línea del tiempo, como una recta histórica, no alcanza para comprender al reo (…)"
***
De "Prosas ciclotímicas" (2022), "Indiscutible torbellino":
"Sí señor. Ahora me siento aturdido porque sé que este viaje me afectó los sentidos que me dicen cuando despierto en medio de la noche sudoroso y asustado toco mi frente y descubro que soy Polifemo que formó la Isole Bella y hoy sus vibrantes atrapan y tengo antojo de un cagnoli regado con un buen vino Marsala (...)"
"(...) pero antes acudo a la diosa Demeter que me trae una bandeja de cous-cous de pescado y sí ya satisfecho me topo con el Capitano Schettino que ha quedado en libertad (…) me siento Empédocles que quiere suicidarse en un cráter del volcán Etna y soy un personaje de comedia de Luiggi Pirandello cuando veo su casa en Agrigento y le pido a Santa Agueda que detenga la lava (…)"
***
De "Peregrinando II", 2023 (Editorial Yzur):
Slamp… Splashsh
- ¿Dónde están los salvavidas?
- Hasta ahora voy invicto. Ni una salpicadura
Slamp… Splashsh
- ¿Sabés por que se llama Egeo este mar?
- Che, veo sólo dos botes. ¿Por dónde andan?
Por la radio se escucha Yo los alcanzo. Las chicas piden baño, baño, baño.
- Y vos agarrate fuerte, que te perdemos.
Splash… Slamp
El remojón vino de sorpresa por estribor, cada vez más seguido.
- Resulta que proviene del mito del Minotauro…
- ¿Cuánto falta Phillips?
Me arrebujo en la capa mojada y ya no hay sitio seco…Me destapo un ojo y veo. Es Hydra, creo.
***
De "Mucha Merde", novela de 2024 (Editorial Yzur):
"Sin ser panfleto o slogan, la literatura de compromiso despliega sus letras para hacer volar los peluquines de los funcionarios, el maquillaje de los jueces y la cosmética de los discursos (…)"
"Atacar la blandura de los eufemismos es un arma que conmoverá a los impertérritos, que moverá las estructuras de lo instituido, hasta derrumbarlas finalmente. Porque la palabra que sale de las entrañas, que se escribe con las tripas, construirá diques nuevos (…)"
En las siguientes entregas hablaremos de la creación de los personajes y el uso del lenguaje.