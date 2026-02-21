La lógica del crímen

Émile Gaboriau (1832-1873). Escritor y periodista francés, también conocido por el seudónimo de Auguste Voiseaux. Precursor de la novela policíaca y la novela negra en su país. Su obra conjuga aspectos fantásticos con las influencias de Honoré de Balzac y Edgar Allan Poe. Murió a consecuencia de una apoplejía pulmonar.