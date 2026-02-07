Malvinas: la pregunta que insiste

¿Qué lleva a 558 argentinos a viajar a las Islas Malvinas, a quedarse allí casi una semana, a caminar despacio un territorio donde no flamea nuestra bandera? ¿Qué impulsa ese movimiento cuando no hay comodidad, ni espectáculo, ni recompensa visible? No buscan paisaje. No buscan novedad. Buscan algo que no se deja nombrar fácilmente, pero que persiste.
Mientras más de 70.000 visitantes internacionales desembarcan cada año desde cruceros, permanecen apenas unas horas y se llevan una imagen ordenada del archipiélago, esos 558 hacen otra cosa: se detienen. Vuelven. Guardan silencio frente a cruces blancas alineadas en Darwin.
La mayoría supera los 50 años. Casi una cuarta parte ya estuvo allí antes. No llegan como turistas neutrales. Llegan porque la historia, cuando no se resuelve, llama.
La cercanía que no resuelve
Y ese llamado convive, de manera incómoda, con una historia compartida que parece contradecirlo. La Argentina y el Reino Unido no son extraños. Se reconocen en hábitos cotidianos, en instituciones heredadas, en pasiones que creemos propias. Gritamos goles con una intensidad que nos une sin preguntarnos de dónde viene. Merendamos té resignificado.
Transitamos ciudades moldeadas por ingenieros, médicos y trabajadores británicos que no llegaron como invasores, sino como parte de una trama social concreta. Esa cercanía existe. Es real. Es humana. Pero también puede funcionar como anestesia: una familiaridad que, repetida sin conflicto, termina disolviendo una pregunta política que sigue pendiente.
El puente no une, suaviza
Buenos Aires se modernizó con ferrocarriles diseñados en Londres, con bancos que financiaban exportaciones hacia Liverpool y con una arquitectura que replicaba códigos victorianos en el Río de la Plata. La Argentina adoptó instituciones, infraestructuras y prácticas británicas mientras disputaba con ese mismo país la integridad de su territorio.
La paradoja no fue accidental: fue constitutiva de nuestra inserción en el mundo. Mientras en la Patagonia una comunidad galesa impulsaba sistemas de riego en tierras áridas y ensayaba prácticas democráticas pioneras, como el voto secreto, bajo jurisdicción argentina, a pocos miles de kilómetros, en el Atlántico Sur, otra bandera británica se imponía por la fuerza.
Integración y ocupación avanzaban al mismo tiempo. Dos movimientos simultáneos, pero no equivalentes. Dos historias que nunca se reconciliaron, aunque a menudo se las cuente juntas.
El conflicto como estructura
La identidad argentina no se forjó en la armonía, sino en el límite. Las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807 no fueron episodios aislados ni folclóricos: fueron el primer acto colectivo de defensa propia, el momento en que una sociedad sin Estado consolidado descubrió que podía resistir. Allí germinó una conciencia temprana: este territorio es nuestro y lo defendemos nosotros.
Esa marca no fue circunstancial. Se volvió estructura. Por eso la relación con el Reino Unido siempre fue doble. Cercanía y fricción en la misma frase. Amabilidad social y conflicto político coexistiendo sin resolverse. En 1825 se firmó un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación; en 1833 ese marco jurídico fue quebrado unilateralmente con la ocupación de las islas.
Desde entonces, la Argentina protesta de manera ininterrumpida. No hay vacío legal. No hay ambigüedad histórica. Hay una situación colonial que el tiempo no corrigió.
La comunidad internacional lo reconoció en 1965, cuando la Resolución 2065 de Naciones Unidas instó a ambas partes a negociar la disputa de soberanía. Hubo avances, propuestas de fórmulas innovadoras, ventanas de oportunidad que se abrieron y se cerraron. El conflicto no es un vestigio del siglo XIX: es una conversación inconclusa del sistema internacional contemporáneo.
El siglo XIX y comienzos del XX profundizaron la paradoja. El capital británico fue central para el desarrollo argentino; el país se integró al comercio mundial y alcanzó niveles de prosperidad inéditos. El fútbol, introducido por Alexander Watson Hutton, dejó de ser importado y se volvió identidad nacional.
Thomas Bridges recorrió y conoció el extremo sur, contribuyendo al conocimiento territorial de regiones estratégicas. Nada de eso debilitó la posición argentina. Al contrario: mostró una capacidad singular de incorporar sin resignar.
El problema nunca fue la historia compartida. El problema es cuando se la usa para reemplazar al derecho. Hoy, además, el Atlántico Sur es un espacio de proyección estratégica: recursos, control marítimo, presencia militar y vínculo con la Antártida. Nada de eso es abstracto. Todo sucede mientras el conflicto parece quedar suspendido entre la cortesía diplomática y el cansancio social.
Memoria sin clausura
La guerra de 1982 tensó definitivamente esa convivencia incómoda. Dejó 649 argentinos muertos, familias atravesadas por el duelo y generaciones marcadas por una experiencia traumática que todavía busca palabras. Hoy intentamos elaborar ese pasado a través de nuevas formas de diplomacia, incluidas aquellas centradas en las memorias compartidas.
Los encuentros entre excombatientes, el respeto mutuo, el silencio en Darwin dicen algo esencial: el otro existe, tiene historia y tiene dolor. En las últimas décadas, la identificación de soldados argentinos "sin nombre", los viajes de familiares y las ceremonias compartidas con veteranos británicos han construido una memoria que no cancela la disputa, pero la vuelve humana.
Restos materiales de la guerra. La normalidad se quiebra, las huellas materiales del conflicto permanecen en el paisaje, recordando que la disputa no es solo histórica, sino territorial.
Malvinas dejó de ser solo un territorio: es también un archivo vivo de duelo, diplomacia y reconocimiento mutuo. Pero reconocer al otro no suspende el conflicto. Humanizar no es neutralizar. No se trata de volver atrás ni de romantizar el conflicto, sino de asumir, como comunidad política, que hay preguntas que no se delegan ni se dejan dormir sin consecuencias.
Por eso esos 558 argentinos importan. Porque viajan aun cuando no hay vuelos directos, aun cuando no existen políticas nacionales que faciliten esa presencia, aun cuando la logística es compleja y el trayecto incómodo. Importan porque no consumen Malvinas: la habitan.
Cementerio Argentino de Darwin, el golpe emocional final. Memoria activa en un territorio donde la guerra terminó, pero el conflicto sigue abierto.
Porque caminan un territorio donde los restos materiales de la guerra siguen visibles y donde la vida cotidiana convive, sin estridencias, con un statu quo colonial que se volvió paisaje. Pensar Malvinas desde la memoria no es una forma elegante de cerrar la causa. Es una manera contemporánea de sostenerla sin odio y sin simplificaciones.
La paz necesita puentes para que el conflicto no se transforme en rencor. Pero el derecho es lo único que impide que se diluya en la normalidad. Argentina no necesita elegir entre recordar y reclamar.
La incomodidad productiva está en otro lugar: si estamos dispuestos a seguir nombrando el conflicto aun cuando el relato amable pide silencio, aun cuando la cercanía cultural parece suficiente, aun cuando el puente promete descanso. Porque la historia puede compartirse. Pero mientras la soberanía siga pendiente, Malvinas no es un recuerdo: es una pregunta que no deja dormir.