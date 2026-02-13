Al administrador de la DNV

Pedido al actual administrador de Vialidad Nacional relacionado con el nombre de un tramo de la autopista Rosario-Córdoba.
Este es un pedido al administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), el ingeniero Marcelo Jorge Campoy. Ejerciendo el constitucional derecho de peticionar a las autoridades, me dirijo a élpara solicitarle que arbitre todos los medios posibles y por los canales correspondientes para que se quite la denominación "Ernesto Che Guevara" de la autopista Rosario-Córdoba.
A mi entender resulta bochornoso e indignante que se adjudique el nombre de este terrorista, asesino y homófobo, que fuera uno de los mentores de las bandas terroristas que bañaron de sangre a nuestra Patria.
Seria más honroso denominar a dicha ruta con el nombre de alguna de las víctimas del terrorismo, como por ejemplo "Soldado Hermindo Luna" o "Teniente Coronel Jorge Ibarzábal". O bien con el nombre de otro de los héroes de la lucha contra el terrorismo cosmopolita y ateo. Dar lugar a lo solicitado, será justicia.
***
La renuncia de Marcos Lavagna como jefe del Indec y las explicaciones contrapuestas del gobierno nacional, aportan una confusión más a las tantas que nos generan ciertos funcionarios que al parecer viven en Narnia. Sobre todo para mantener la calma a un incierto rumbo que la gente acompaña pese a las tribulaciones a las que están sometidas.
Explicaciones con tecnicismos dudosos que en la jerga popular son un misterio, nuestro termómetro es el bolsillo o la resignación para una mala calidad de vida, donde muchos no cubren los costos de sus remedios.
Pero ciertamente en esto hay poca o nada empatía con la sociedad. Lo escucho en los periodistas oficialistas abonados, al decir que toda aquella persona que se atreve a observar el modelo es sospechado de kirchnerista.
Son los mismos a los que he escuchado que les importa un huevo el prójimo. Mientras tanto, el costo de mantener el control de déficit fiscal es alto socialmente hablando, aunque haya sectores beneficiados. Obvio,... son los menos operando para ellos mismos.
***
Vicente Faustino Zazpe nació el 15 de Febrero de 1920 en Buenos Aires. A fin de conmemorar dicha fecha y en honor al 106º aniversario de su natalicio, la Asociación Monseñor Vicente Zazpe de Santa Fe invita a la feligresía a participar de la Misa que se celebrará el próximo domingo, 15 de febrero, a partir de las 20, en la Catedral Metropolitana de la ciudad capital provincial.
Acto seguido, se invocará una Oración ante su tumba, implorando por su eterno descanso. Haciendo memoria agradecida a Dios por haber dado a Santa Fe un verdadero pastor, cuyas enseñanzas aún hoy siguen iluminando nuestro peregrinar, aprovechamos esta ocasión para saludarlos cordialmente. Asociación Monseñor Vicente Zazpe de Santa Fe.