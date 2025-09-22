¡Qué dulce encanto tiene tu recuerdo!

"Al promediar la tarde de aquel día/ Supo mi corazón, de solo verte,/ que hasta el oculto día de mi muerte/ por esta luz del tuyo viviría". Julio Gómez ("Reescrituras")
Consideraciones sobre "Merceditas. Un amor hecho canción", novela histórica de la autora santafesina Alicia Brunas Pfaffen. La obra, de reciente publicación, expone la verdad de los hechos desde distintas miradas, con un lenguaje simple y cotidiano.
"Al promediar la tarde de aquel día/ Supo mi corazón, de solo verte,/ que hasta el oculto día de mi muerte/ por esta luz del tuyo viviría". Julio Gómez ("Reescrituras")
Por Susana Merke
No es sencilla la tarea de reconstruir una historia de amor donde realidad y ficción transitan ese suave hilo que las enlaza. Testimonios, investigaciones y documentos fueron necesarios para ser fiel en la escritura y contar la "verdad" sobre una mujer convertida en leyenda. Todos consideran que conocen a Merceditas, la protagonista de la canción que escribió Ramón Sixto Ríos, pero solo algunos acompañaron sus pasos, sus dudas, sus miedos, su amor a la tierra y su temor a dejar de ser libre.
Merceditas (Mercedes Strickler, 1916-2001) nació fuera de época, por su rebeldía; quizás los vecinos del pueblo que la vieron crecer puedan dar fe de su triste existencia en el final de sus días, cuando los años y la soledad en su casa de campo obligaron a rescatarla. En "Merceditas. Un amor hecho canción", Alicia Brunas Pfaffen se propone redimir del olvido a una mujer que con su belleza cosechó amores, envidias y críticas agudas por su proceder.
Merceditas nunca le temió al "qué dirán". Nació libre como el viento meciendo los trigales y esa libertad fue su bandera hasta el último suspiro: galopar, conducir automóviles y motos, vestir de forma inusual y provocadora, romper barreras instituidas por una sociedad patriarcal y obedecer sólo a lo que su espíritu le dictaba. Fue disruptiva en su existir y sabía que con su belleza provocaba suspiros, miradas lascivas y envidias por los años 40 y 50 cuando "ser mujer" era un desafío. Bailar, bailar… era marcar presencia sabiendo que donde ponía sus pies se iluminaba la escena.
La autora logra en el transcurrir de las páginas un juego de narradores que enriquece el relato, y desde distintas miradas conocemos la verdad de los hechos: el amor que llega, el rechazo, las críticas pueblerinas, y las dudas y certezas que nos acercan a comprender el proceder de esa mujer que continuamos nombrando cada vez que cantamos la canción. Con un lenguaje simple y cotidiano caminamos junto a Merceditas y Sixto; así se logra transparentar una realidad que los tenía como actores de una sociedad manifestando sus opiniones divididas entre los que los admiraban, los cuestionaban y los que reconocían que gracias a ese amor inconcluso el pueblo alcanzó renombre y trascendencia.
Alicia en su deseo de narrar pone énfasis en reconstruir historias de familias, costumbres y tradiciones que se continúan preservando, como un legado incondicional de los primeros que llegaron para establecerse en la pampa gringa. Los lectores somos testigos del trabajo rural, el rol desempeñado por las mujeres en el campo, las celebraciones patrias y religiosas, la música acompañando cada evento y las reglas a obedecer para sostener lo instituido por ley familiar.
Música y poesía atraviesan el texto y no está ausente el perfume de las glicinas junto a la imagen de los dorados trigales de la llanura santafesina. El profundo amor a la tierra manifestado una y cien veces por Merceditas define su "ser mujer libre", sin ataduras, sin compromisos, sólo ella y la tierra en una simbiosis que pocos pueden vislumbrar. Amaba la lluvia suave y su corazón de eterna niña-mujer latía al compás del canto de los pájaros.
"Merceditas. Un amor hecho canción" es un libro de lectura obligatoria para poner en valor la existencia de una mujer difícil de olvidar. Gracias por plasmar en palabras una historia que permanecerá a lo largo del tiempo como testimonio de una vida y un tiempo donde fue arriesgado "ser mujer libre".
Para cerrar este humilde análisis es imposible no recurrir a los versos del maestro y gran poeta santafesino Julio Gómez cuando dice: "Sabíamos apenas quiénes éramos / pero encendió el amor en nuestros labios / sorpresa de aquel beso inaugurándolo. / Cada vez que el recuerdo nos devuelve / a la dichosa aurora de esos años / retiemblan nuevamente musitando / un no sé qué que quedan balbuciendo".
Alicia Brunas Pfaffen nació en 1961. Sus primeros años de vida transcurrieron en el campo junto a sus abuelos maternos, sus padres y sus dos hermanos en la casa de "Los Pfaffen" de Colonia Rivadavia. A los seis años se mudó a Humboldt ("…donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe") lugar en el que vive actualmente. Docente jubilada, escritora, investigadora. Descendiente de suizos valesanos; italianos lombardos y piamonteses; y alemanes. Inmigrantes que, en el siglo XIX dejaron atrás su patria y sus afectos para huir de la pobreza.
La memoria de sus ancestros la alentó a preservar costumbres y tradiciones que se fueron transmitiendo a través del tiempo como un legado de generación en generación. Apasionada por la historia, en especial la genealogía y el tema de la inmigración. Siempre ha estimulado en otros la búsqueda de los antepasados y muchas veces ha acompañado este proceso, lo que la llevó a conocer la mayoría de las familias que dieron origen a la región.
Hace algunos años ingresó al mundo literario. Retomó la lectura, desde otro lugar, no solo desde la investigación, sino en forma integral y sintió la necesidad de contar las historias de otra manera. Participa en los talleres de "Inmigración y narrativa" (dictados por Susana Andereggen) y en el grupo "Logia de Letras" (que coordina la profesora Susana Merke).
En 2022 publicó su primer libro, "Mujeres de mi vida" (relatos históricos), perteneciente a la Colección Inmigrantes de Editorial de l'aire dirigida por Susana Andereggen. Allí reconstruye la historia de las mujeres de su familia: Katharina Gemmet Pfaffen, María Stefanna Gal-Lassere, Josefina María Ruá, Bárbara Teresa Elz y Adela Carmen Brunas.
"Merceditas. Un amor hecho canción", obra de Alicia Brunas Pfaffen. Publicada por Editorial De l´aire, agosto de 2025.
(*) Profesora en Letras UNL.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.