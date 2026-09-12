El suicidio no es un acto individual, aislado ni meramente privado; es el síntoma doloroso de una sociedad fracturada. En el debate público de la ciudad de Santa Fe se discute de manera cotidiana sobre la seguridad, las disputas territoriales y el delito, mientras una realidad más silenciosa y destructiva avanza a la vista de todos.
La reconstrucción del lazo comunitario como urgencia y esperanza en Santa Fe
Especialistas advierten que las muertes autoinfligidas duplican a los homicidios en la provincia y exigen un abordaje comunitario integral frente a la crisis.
Las estadísticas oficiales de la provincia revelan un contraste soslayado pero contundente, donde las muertes autoinfligidas superan ampliamente a las muertes por violencia criminal, registrando en Santa Fe una tasa de suicidios de 12,7 cada 100.000 habitantes frente a una tasa de homicidios dolosos de 5,9.
Dentro de este contexto estadístico, cabe destacar que el Departamento La Capital concentra más del doce por ciento de la totalidad de los casos provinciales, afectando principalmente a varones jóvenes y a sectores atravesados por la vulnerabilidad. Ante este panorama, desde la práctica en salud mental comunitaria resulta indispensable denunciar la trampa de la patologización individual del padecimiento.
La narrativa biomédica dominante insiste en reducir la crisis de una persona a un simple desequilibrio neuroquímico o a una falla en su capacidad de resiliencia personal, ocultando de forma deliberada los verdaderos determinantes sociales que ahogan la vida cotidiana.
En los barrios golpeados del norte y oeste santafesino, la desesperación no nace espontáneamente en la mente del sujeto, sino que germina sobre la precarización laboral, el desamparo estructural, la falta absoluta de un horizonte de futuro y la fragmentación de las redes afectivas que históricamente sostuvieron la vida en común.
Le pedimos a la gente que gestione su estrés o que aprenda a regular sus emociones en contextos materiales donde el propio entorno destruye cualquier posibilidad de equilibrio subjetivo.o destruye cualquier posibilidad de equilibrio subjetivo.
Este modelo que privilegia la respuesta punitiva o la pura intervención farmacológica llega siempre tarde y mal. El hospital monolítico, la guardia psiquiátrica desbordada y la receta de psicofármacos terminan funcionando como parches que intentan tapar las consecuencias sin rozar siquiera las causas profundas del dolor.
La verdadera prevención del suicidio no sucede entre cuatro paredes ni se resuelve con la mera medicalización de la miseria; requiere un abordaje político y comunitario real, fundado en la presencia efectiva del Estado en el primer nivel de atención.
Implica garantizar equipos interdisciplinarios con condiciones laborales dignas en los centros de salud de cada barrio y articular esfuerzos con las organizaciones sociales, las escuelas, las bibliotecas populares y los clubes deportivos que tejen la red cotidiana de contención.
La alternativa no es el desánimo, sino la apuesta decidida por una transformación basada en la solidaridad y la reconstrucción del tejido social. El sufrimiento subjetivo encuentra su antídoto más potente en el lazo comunitario, en la certeza de que nadie se salva solo y en la construcción de espacios donde cada persona vuelva a sentirse alojada, escuchada y con derecho al futuro.
Fortalecer la salud mental es plenamente posible si se entiende como un proyecto colectivo: disponiendo presupuestos reales para el primer nivel de atención, tejiendo redes entre vecinos e instituciones barriales y promoviendo políticas públicas que devuelvan la dignidad a la vida cotidiana.
Cuando el Estado garantiza derechos y la comunidad se organiza para cuidar a sus integrantes, la esperanza deja de ser un deseo abstracto para convertirse en una realidad transformadora capaz de salvar vidas.
El autor es médico psiquiatra, especialista en salud mental e integral.