Las disputas de poder en el Cono Sur

La Asamblea General de las Naciones Unidas de 2025, celebrada en Nueva York días atrás, ha servido como escenario para resaltar las dinámicas geopolíticas en América del Sur, particularmente en el Cono Sur. Los discursos pronunciados por el presidente estadounidense Donald Trump, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el argentino Javier Milei no solo reflejaron sus visiones ideológicas divergentes, sino que también pusieron en evidencia las alianzas y tensiones que definen la relación de Estados Unidos con la región.
En un contexto de competencia global con China y Rusia, la postura de Trump hacia Milei y Lula ilustra una estrategia selectiva: fortalecimiento de lazos con gobiernos alineados ideológicamente, mientras se intensifican conflictos con aquellos percibidos como adversarios. Intentaré explorar estas relaciones, subrayando la importancia estratégica de Argentina para Washington y los puntos de fricción de la Casa Blanca con Brasil.
En su discurso en la ONU, Trump criticó duramente a esta organización internacional por su "ignorancia" en temas como la migración, las políticas energéticas verdes y la falta de resolución en conflictos como los de Ucrania y Gaza. Acusó a la organización de ser un "monstruo Leviatán" que viola libertades, eco de las palabras de Milei, quien en su intervención propuso una reforma radical de la ONU para combatir su exceso y promover una agenda de libertad.
Milei elogió explícitamente a Trump, defendiendo el capitalismo de libre empresa y criticando el apoyo de la ONU al confinamiento durante la pandemia de Covid-19, así como su "hipocresía al condenar a Israel mientras ignora dictaduras". Por su parte, Lula abrió la Asamblea con un llamado a combatir el cambio climático, el hambre y las fuerzas antidemocráticas, con críticas implícitas a Trump, enfatizando que la democracia es "no negociable" y aludiendo a su antecesor Jair Bolsonaro, condenado por ataques al Estado de derecho.
Estas intervenciones recalcan la sintonía entre Trump y Milei. Durante el evento internacional, ambos líderes se reunieron unos minutos e intentaron mostrar la concreción de una alianza. Milei ha realineado a Argentina con Estados Unidos. Trump ha descrito a Milei como un aliado clave en la lucha contra el socialismo en América Latina. La importancia geopolítica de Argentina para Estados Unidos en el Cono Sur no puede subestimarse.
Argentina controla rutas marítimas críticas en el Atlántico Sur, incluyendo accesos al Estrecho de Magallanes y proximidad a la Antártida, lo que la convierte en un baluarte contra la expansión china en la región. Además, posee vastas reservas de litio en el "Triángulo del Litio" (compartido con Bolivia y Chile), un recurso esencial para la transición energética y la producción de baterías eléctricas, donde Estados Unidos busca reducir su dependencia de China. También Vaca Muerta, los hielos continentales y el acuífero guaraní son activos valiosos en términos geopolíticos.
En un Cono Sur revuelto, Argentina actúa como contrapeso a influencias externas: su alineación con Washington supuestamente contribuiría a contener la penetración rusa en Venezuela y la expansión económica china en Brasil y Paraguay. Históricamente, Estados Unidos ha visto al Cono Sur como un área de interés estratégico para la seguridad hemisférica, desde la Doctrina Monroe hasta la actual competencia por recursos naturales.
Bajo la presidencia de Milei, Argentina le ofrece a Trump un punto de apoyo para promover políticas promercado, contrarrestando gobiernos como el de Lula en Brasil, el de Gabriel Boric en Chile, el de Gustavo Petro en Colombia y el de Nicolás Maduro en Venezuela. En este contexto, la relación de Trump con Lula está marcada por conflictos profundos. Por eso mismo, a pesar de un intercambio agradable durante la Asamblea General de la ONU, donde acordaron reunirse la semana siguiente, las tensiones persisten. Lula ha calificado su vínculo con Trump como "inexistente", y las tarifas del 50% impuestas por Estados Unidos a exportaciones brasileñas como café, carne y acero han escalado el desacuerdo comercial.
Estas medidas afectan directamente la economía brasileña, que depende de las exportaciones a Estados Unidos. Lula ha respondido resaltando una "relación civilizada", pero criticando los ataques unilaterales de Trump. Los desencuentros trascienden lo económico. Políticamente, la administración Trump ha interferido en asuntos internos brasileños, como en el juicio a Bolsonaro, aliado de Trump, imponiendo restricciones de visa a funcionarios involucrados, lo que Lula ha tildado de intromisión.
En política internacional, los mandatarios divergen: en Ucrania, Lula promueve un plan de paz con China (rechazado por Washington), mientras que en el Oriente Próximo Lula critica la "venganza" israelí en la Franja de Gaza, algo que irrita a Trump. Además, el cambio climático es un punto de fricción: mientras Lula posiciona a Brasil como líder en la lucha contra la deforestación amazónica, Trump minimiza el tema, priorizando energías fósiles.
En suma, las relaciones de Trump con Milei y Lula tras el encuentro en Naciones Unidas delinean una estrategia estadounidense dividida en el Cono Sur: alianza estratégica con Argentina para asegurar recursos y contrarrestar rivales globales, versus confrontación con Brasil que podría perturbar al mayor socio comercial de la región. Para Washington, Argentina representa una oportunidad para reafirmar su hegemonía hemisférica, pero los conflictos con Brasil arriesgan inestabilidad, potenciando la influencia de Beijing.
(*) Analista internacional especializado en Seguridad y Defensa en Washington, profesor de Ciencia Política en la Universidad Siglo 21.
