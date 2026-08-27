El poema homenaje "La hermosura del hermoso", del escritor rosarino Orlando Valdez, dedicado a Federico García Lorca, se posicionó como el texto más leído en un conocido portal español, con 400.000 lectores/mes tras su publicación el día 11 agosto de 2026.
Homenaje a García Lorca y la inmortalidad de su arte
El poema "La hermosura del hermoso", dedicado al célebre poeta andaluz, resalta su increíble vitalidad, transformando su trágico final en un canto inmortal.
Esta creación de Orlando estuvo en el cuarto puesto de lo más visto, pero al cumplirse los 90 años del asesinato de García Lorca y hasta el día 20, siguió allí, alcanzando el primer puesto (1).
A través de su poema, el poeta propone conservar precisamente aquello que le da identidad: Granada, Darro y Genil, los señalados maricas, "ángeles perfectamente manchados", los muchachitos, la muerte, las imágenes eróticas y ese remate extraordinario del albor, tiene una violencia bellísima.
Este poema mantuvo su permanencia en la cabecera del diario durante días, impulsado por lecturas compartidas en redes sociales americanas y europeas como por ejemplo la revista Montaje de Chile (2) y la revista digital de literatura Zenda Libros, de España (3).
Valdez, bonaerense nacido en Ramallo pero radicado desde hace décadas en Rosario, aborda la figura de García Lorca desde una perspectiva de resistencia y vitalidad histórica, alejándose del lamento fúnebre tradicional para centrarse en la inmortalidad de su arte.
Justamente, el poema utiliza la "hermosura" como un escudo político y poético. Al describir a Lorca a través de la belleza, subvierte el acto violento de su ejecución en Alfacar. Y así, la belleza se convierte en un elemento indestructible que los ejecutores no pudieron apagar.
Paralelamente, se evoca la geografía andaluza no como un paisaje estático, sino como un testigo vivo que resguarda la voz del poeta. El territorio absorbió la poesía de Lorca y la sigue reproduciendo: "(…) la hermosura del hermoso/ no se apaga en Alfacar / sube por los olivares/ se hace canto en el cantar".
La aproximación de Orlando a la figura de García Lorca se inscribe en una larga tradición de elegías y homenajes. Sin embargo, su técnica ofrece un marcado contraste estilístico y filosófico con las obras cumbre de Antonio Machado y Pablo Neruda.
Es vitalista, luminoso y de resistencia activa. Valdez rechaza el luto pasivo y la lágrima fúnebre. El ambiente de sus textos es de celebración comunitaria y persistencia terrenal.
Busca desarticular el crimen. El lugar geográfico del fusilamiento (Alfacar) es despojado de su carga fúnebre. El poema le arrebata la victoria a los ejecutores argumentando que la belleza artística es físicamente imposible de asesinar.
Y recupera a propósito el ritmo clásico del romancero lorquiano, utilizando un lenguaje moderno y directo perfectamente adaptado a la velocidad de la era digital.
Con "La hermosura del hermoso", la figura de Federico García Lorca deja de ser un mito lejano de mármol y el gran poeta andaluz es retratado como un elemento vivo de la cultura popular. Un creador eterno que sigue latiendo en el vino, en el canto andaluz, en los olivos y en la memoria colectiva.
(1) Ver https://www.diariosigloxxi.com/ texto-diario/mostrar/5981078/ hermosura-hermoso.
(2) Ver https://revistamontaje.cl/poesia-orlando-valdez-argentina/.
(3) Ver https://zendalibros.trckacbm.com/url/ver/981991712/.
Un edificio de flores y puñales (*)
Este poema, querido amigo en las palabras, no se lee desde la comodidad de un vaso de vino o de una reposera en el medio del patio; se lee mordiéndote los labios, se lee con la mirada presta y el cuerpo alerta en el hilo de un verso, sobre un renglón desnudo.
Como escritor, me inclino ante ese edificio arquitectónico de flores y puñales donde la hermosura sangra sin pedir permiso; como lector, siento el patadón en lo más íntimo de mi humanidad sin verbos, el zarpazo lorquiano que sacude a los maricas señalados, a los varones del barrio condenados a vivir ocultos en mi infancia, y a la memoria que se empeña a negarse a ser "marica".
Acá, querido amigo en los que nos atraviesa, la poesía, no hay literatura para adornar la complacencia academicista: Acá estimado poeta, hay un fuego dulce, sudor y agitación.
Como docente, me gustaría llevar este texto al aula (ya me jubilé pero paseará por mis talleres) y estamparlo en la pizarra para gritar en otros versos, en otros desnudos de la página siguiente a este poema, que la poesía o es un acto de rebeldía, una revuelta que devora el albor o simplemente, no es nada. ¡Qué pedazo de grito nos ha regalado Orlando Valdez!
(*) Palabras dedicadas al poema de Orlando Valdez, por el docente, escritor y gestor cultural Darío Valenzuela.
"La hermosura del hermoso"
Entonces ahora
dinos granadino
con lo que siempre has dado
noches y días
con flores y puñales
letra por letra
las letras más hondas
bajo los puentes
en la noche más oscura
a brazos abiertos camarada
porque son todas macanas
que no queda nada
que no hay mañana niñito granadina
y la muerte como muerte mana
de los relojes de la agonía
de la ciudad del Darro y del Genil sin sueños
de los puros y arañados machos
ocultos muchachitos que evitan la aurora moribundos
y de los señalados maricas
alegrías de amores
almohadas
vestidos de novias
mariposas marinas
también
gatos como serpientes
la hermosura del hermoso
racimos de un solo momento
como pájaros bajo la niebla
ángeles perfectamente manchados
sudores
sin querer remediarlos
ardidos gemidos
amortecidas voces
dulces fuegos
y gusta y rodea y quema
un solo costado el albor devora.
Orlando Valdez