Sobre el primer presidente

I – Las páginas de "El Litoral", siempre generosas, recibieron el trabajo, de impecable factura, de la pluma de A. Damianovich respecto al "mito del primer presidente", que es una invitación a la reflexión.
I – Las páginas de "El Litoral", siempre generosas, recibieron el trabajo, de impecable factura, de la pluma de A. Damianovich respecto al "mito del primer presidente", que es una invitación a la reflexión.
II - Desde el mismo 25 de mayo, con nuestro primer gobierno patrio, en adelante hay una diversidad, casi caótica, respecto a la denominación del título de la jefatura de Estado.
La bibliografía clásica, en particular, la manualística por donde estudiamos nuestro pasado, contribuye sobremanera en ello. Han sido al menos, bastante desaprensivos en esta cuestión.
III - Nos iniciamos con las Juntas, la Primera que luego trocó en Grande, triunviratos, directorios y gobernadores que se hicieron cargo, previo recibir facultades extraordinarias, de las relaciones exteriores y de temas militares. Luego tuvimos los presidentes.
Entendemos que hay que analizar el tema desde los documentos fundacionales, sean reglamentos, constituciones hasta acuerdos. Pero que sea un medio para aportar legitimidad y legalidad al cargo.
IV - Desde la forzada renuncia de Cisneros y la proclama de la Junta, se observan seis formas de conducción política.
Al fenecer el poder virreynal el 23 de mayo, fue el Cabildo de Buenos Aires la autoridad y dentro del mismo, Juan José de Lezica en su calidad de Alcalde de primer voto.
Al día siguiente, el 24, Cisneros se convirtió en "Vocal presidente de la Junta Superior Provisional Gubernativa" de cinco miembros, cargo que juró formalmente, pero por la noche renunció por nota dirigida al Ayuntamiento.
El 25 de mayo, Cornelio de Saavedra, Comandante del Cuerpo de Patricios, asume como "Presidente de la Junta provisional gubernativa de las provincias unidas a nombre del señor Fernando VII", situación regulada por el "Reglamento para el ejercicio de la autoridad de la Junta" de 28 de mayo.
En 1811, al ser destituido Saavedra, ese título paso a Domingo Matheu, si bien en calidad de "interino".
Esa junta, pero ahora enriquecida con los diputados de las provincias, por un decreto del 28 de septiembre de 1811, creó el rango de "Poder ejecutivo" integrado por tres personas y regulado por el "Reglamento fijando las atribuciones, prerrogativas y deberes de los poderes legislativos ejecutivo y judicial" del 22 de octubre de 1811. Se turnaban en el ejercicio de "Presidente del Poder ejecutivo de la Junta provisional gubernativa de las provincias del Río de la Plata a nombre del señor don Fernando VII", cuyo primer responsable fue Antonio Feliciano de Chiclana.
El 22 de noviembre de 1811 se aprueba el "Estatuto provisional del superior gobierno provisional del Río de la Plata" por lo tanto el título de Chiclana será de "Presidente del gobierno superior provisional de las Provincias Unidaa del Río de la Plata a nombre del señor Fernando VII". Fungieron como tales, Sarratea, luego Pueyrredón y por último Paso.
En el llamado Segundo triunvirato, se instala la Asamblea general constituyente el 31 de enero de 1813 que se declara soberana y crea el cargo de Poder ejecutivo con el nombre de "Presidente del Supremo poder ejecutivo provisorio de las provincias unidas del Río de la Plata". Ya no aparece la referencia del rey. Esa misma Asamblea designa a Nicolás Rodríguez Peña, pero elimina el carácter de "provisorio" y así lo dice en el "Estatuto del Supremo poder ejecutivo" del 27 de febrero de 1813.
Al año siguiente, el 22 de enero de 1814, la "Soberana asamblea" dispone que la suprema potestad del Estado la ejerza una persona con el nombre de "Director Supremo de las provincias unidas". Primero fue Posadas, le sucede Carlos de Alvear, luego Álvarez Thomas en forma interina, y el 15 de abril de 1815 Rondeau, y más adelante Ignacio Álvarez Thomas, como suplente.
En mayo de 1815 se dicta el "Estatuto provisional para la dirección y administración del Estado" que redacta la Junta de observación en donde refiere al cargo de "Director del Estado" y ejercieron como tales Álvarez Thomas y Antonio González Balcarce.
Detentaba ese cargo el coronel Pueyrredón desde el 3 de mayo de 1816 por designación del Congreso de Tucumán en calidad de "Director del Estado", que pasa a ser "Director del Estado de las provincias unidad en Sud América" según el "Reglamento provisorio que sanciona el Soberano congreso de las Provincias unidas en Sud América para la dirección y administración del Estado" que aprobó el 22 de diciembre de 1816 y fue observado por el Director que lo devuelve el 8 de agosto de 1817 y el Cuerpo lo aprueba el 3 de diciembre de 1817. En ese cargo se mantuvo hasta el 11 de diciembre de 1818
Lo sucederá Rondeau -11/dic/1818 - 13/feb/1819-, luego Pueyrredón hasta el 9 de julio de 1819, vuelve Rondeau hasta el 31 de enero de 1820 y el último fue Aguirre hasta el 11 de febrero de 1820.
En adelante comienza el tiempo de la acracia, denominado de la Anarquía del año XX. Luego del triunfo de los caudillos del litoral en la Batalla de Cepeda, -1/feb/1820- caían la autoridades -Directorio, el Congreso y la Constitución Nacional aprobada el 22 de abril de 1819-. El gobierno nacional se disolvió y las provincias se declaraban autónomas del poder central.
V – De esta breve descripción de la jefatura de Estado, se advierte que el primer presidente del gobierno desde la independencia fue Juan Martín de Pueyrredón.
A la caída de Alvear como Director, se designó a Rondeau que estaba en el norte al frente del Ejército, por ello se acordó en que momentáneamente lo reemplace Álvarez Thomas y una "Junta de observación" para controlar el ejercicio del poder. Esta Junta dicta el "Estatuto de 1815" y cuando el 24 de febrero comienza a funcionar el Congreso en Tucumán, termina su existencia.
Al ser electo el 3 de mayo de 1816 como Director del Estado por el soberano Congreso en Tucumán, cuando González Balcarce ejercía la primera magistratura en forma interina por designación de la Honorable Junta de observación, Pueyrredón se convierte en el primer mandatario de un país que comienza a funcionar como soberano cuando se lo declara definitivamente el 9 de julio.
VI - Casi nadie lo recuerda como tal y es justo hacerlo al tiempo de cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, ocurrida el 13 de marzo de 1850. En torno a la existencia del mítico "sillón de Rivadavia", seria su primer ocupante antes de su propia existencia.